Petro ofrece a Bogotá para un concierto en contra del “genocidio” en Gaza

Luego de que el cantante de música urbana René Pérez Joglar, conocido artísticamente como Residente, explicara en su cuenta de Instagram en un video que publicó a mediados de diciembre que desde octubre de 2023 tiene frenada la publicación de su nuevo disco por cuenta de lo que llamó “el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina”, el presidente Gustavo Petro ofreció este lunes la Plaza de Bolívar o el Parque Simón Bolívar para que René o cualquier artista que quiera cuestionar la acción militar de Israel en la Franja de Gaza se presente en un concierto en contra de lo que sucede en el oriente próximo.

“Me gustaría que René y todo el que quiera usar el arte para criticar el genocidio contra el pueblo palestino me acompañara en la plaza de Bolívar o en el parque Simón Bolívar de Bogotá en una gran concierto contra el genocidio y por la vida”.

En uno de sus primeros trinos del 2024, el jefe de Estado reposteó la protesta del músico puertorriqueño y habló de una caravana en contra del bombardeo al pueblo palestino.

“Que de Bogotá saliera un grito de humanidad contra la infamia. Y que de allí fueramos a Medellín, a Cali y a Barranquilla que de y las regiones de Colombia salieran en caravanas a encontrarnos en medio del arte y de la música a juntarnos para gritar Basta, ¡detenga la matanza señor Matanza!”.

En el video publicado en diciembre del 2024, Pérez Joglar hizo una serie de preguntas y críticas a sus colegas cantantes. “¿Cuándo fue el día en el que nos deshumanizamos a tal nivel que podemos ver las cabezas de niños y niñas en frente nuestro y no decimos nada? ¿Por qué no se detiene todo, como en la pandemia?

En vez de subir una historia modelando ropa o mostrando el plato de comida que te estás comiendo o la noche de fiesta en la que te emborrachaste, te detienes por un momento, buscas información sobre Palestina y denuncias el genocidio que está cometiendo Israel con el apoyo de Estados Unidos. Como artista me entristeció ver que durante toda la premiación de los Grammy nadie dijo nada de este genocidio”.

En su video Residente hizo una invitación: “A la gente del género urbano, que es mi género musical, les pido por favor que utilicen sus redes para denunciar este genocidio y postear algo que no tenga que ver con ustedes ni con sus carreras, que tenga que ver con los niños que están matando en Palestina. Apoyando a Palestina están del lado correcto de la historia.

Necesitamos que todos se unan y pidan un cese al fuego inmediato. Porque cada niño asesinado hoy en Gaza estaría vivo si hubieran dejado de bombardear ayer”.

En ese mismo live el cantante hizo un mea culpa sobre una de las frases de “Atrérvete-te-te”, canción que se publicó en 2015.

“Cuando yo escribí Atrévete no tenía ni idea de lo que sucedía en Medio Oriente. Me salió esta línea que ya está cancelada en mis conciertos ‘que va a explotar como palestino’. Me da una vergüenza cabrona haberla escrito”, dijo Residente en el video.

La reacción del presidente Petro al video de Residente se conoce horas antes de que Israel advirtiera que la guerra contra Hamás en la Franja de Gaza continuará “a lo largo” de 2024, después de una Nochevieja marcada por incesantes ataques al territorio palestino asediado y lanzamientos de cohetes contra Tel Aviv.

Casi tres meses después del inicio de la guerra, desencadenada tras un ataque lanzado el 7 de octubre por el movimiento islamista palestino Hamás en Israel, el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, anunció el domingo por la noche a las tropas que algunos reservistas harían una pausa para prepararse para “combates prolongados”.

El ejército “debe planificar con anticipación, ya que se nos pedirá que realicemos tareas y combates adicionales a lo largo de este año”, señaló.

Israel prometió destruir a Hamás tras el ataque perpetrado en su suelo desde Gaza por comandos de esta organización catalogada como “terrorista” por Estados Unidos, Israel y la Unión Europea. Este ataque dejó alrededor de 1.140 muertos, la mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en las últimas cifras oficiales israelíes.

El grupo islamista tomó también unos 250 rehenes, la mayoría de los cuales siguen cautivos en Gaza, según Israel. En respuesta, el Estado hebreo lanzó una devastadora ofensiva en Gaza, que ha dejado hasta ahora 21.978 muertos, en su mayoría mujeres, adolescentes y niños, según cifras de Hamás, que gobierna la Franja.

La guerra aún durará durante “numerosos meses”, advirtió la semana pasada el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En la asediada Franja de Gaza, donde según la ONU 85% de la población ha sido desplazada y la situación humanitaria es crítica, los bombardeos continúan sin descanso.

“Las condiciones de vida en Gaza resultan desesperantes”, dijo a la AFPTV Mostafa Shennar, un vendedor de café de 43 años, oriundo de la Ciudad de Gaza, pero que se encuentra refugiado en Rafah, en el sur del enclave.

“El año 2023 fue el peor de mi vida”, lamentó Ahmed al Baz, de 33 años, quien tuvo que abandonar su casa en Ciudad de Gaza y vive ahora en un campamento improvisado en Rafah, en el sur del territorio.

El asedio impuesto por Israel dejó a los gazatíes con una escasez de comida, agua, medicamentos y combustible, aliviada solo por camiones de ayuda que entran con cuentagotas. Unos 120 entraron el domingo.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el “épico sufrimiento humano” que enfrentan los civiles palestinos, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió del riesgo de enfermedades infecciosas.