Podcasts, artistas sorpresa y más anuncios trae el “comeback” del FEP 2022

Festival Estéreo Picnic. Foto: Archivo Particular

El anuncio de The Libertines como la primera de las equis nos puso de nuevo en modo FEP para este 2022, el año de su comeback. Quedan un poco más de 50 días antes de que inicien los tres mejores días del año y cada semana tendremos anuncios y noticias para vivir la plena experiencia del Festival Estéreo Picnic. Historias de Un Mundo Distinto es el nombre del Podcast oficial del Festival que se emite en Spotify, se estrenó el pasado 18 de noviembre y ha publicado cuatro episodios.

Entre los más destacados está la conversación con Alejandro Marín alrededor de El Madrileño, el disco fundamental de C.Tangana y el primer episodio, Un sueño llamado Estéreo Picnic, que vio nacer este proyecto de radio digital. Más de tres mil descargas reflejan la intensidad en la conexión que las Historias de Un Mundo Distinto genera con las personas, los creyentes y el público en general.

En las próximas semanas se vienen los anuncios de los artistas sorpresas que faltan develar, la información con respecto a transportes, la APP oficial del FEP2022, los beneficios del VIP y más. La cuenta regresiva ya dio inicio y el final marca que los días 25, 26 y 27 de marzo será el regreso de Un Mundo Distinto. El comeback definitivo del FEP.

Pete Doherty y Frederic Lo estrenan sencillo de su nuevo disco

El cantante de The Libertines y el artista francés estrenarán un disco próximamente titulado The Fantasy Life of Poetry & Crime y hoy han lanzado el primer sencillo, “You Can’t Kepp It From Forever”. El poeta nacido en Hexham y quien reside actualmente en la campiña francesa le confesó a NME sobre la canción: “me recordó un poco a los primeros singles de Morrissey o algunas de las primeras canciones de Suede, con una guitarra pegadiza de la vieja escuela. Nunca me aburro de cantar este tema”. Frederic Lo, francés de 57 años, une su voz a la Doherty para este escabroso sencillo cuyo álbum verá la luz el 18 de marzo.

“Amuleto” la nueva canción de Javiera Mena junto a Marilina Bertoldi

La cantante chilena y la artista argentina se unieron para un sencillo que encenderá fuego y apunta a ser uno de los himnos LGBTIQ+ del año. “El Amuleto es el primer video latinoamericano de dos artistas abiertamente lesbianas” cuenta la descripción de YouTube de la pieza audiovisual estrenada el pasado 20 de enero. La balada se erige como una bocanada de pop rock en medio de la fiesta y el trap. “Es una canción nacida en un piano en la soledad de una habitación oscura con vista a la ciudad en plena cuarentena”, contaron Mena y Bertoldi en un comunicado conjunto. A la chilena la veremos el viernes 25 de marzo junto a Foo Fighters, Black Pumas, Kaytranada y más.

Marilina Bertoldi & Javiera Mena - Amuleto (Video Oficial)

Nicki Nicole y Rauw Alejandro – “Sabe”

Con más de 27 millones de reproducciones en YouTube el video de Nicki Nicole y Rauw Alejandro, “Sabe”, segundo sencillo de Parte de mí de la artista argentina. Dirigido por Gustavo Camacho, el videoclip descarga baile, chaquetas platinadas y primeros planos. La nueva era pop, reggaetón y hip hop de Nicole la ha puesto en la palestra mainstream y “Sabe” fue su última dosis de viralidad digital.