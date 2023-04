Upar Awards 2023: esta es la lista completa de ganadores

Al artista guajiro se le entregó el galardón a "Personaje del Año". Foto: Cortesía

La noche del 25 de abril, se llevó a cabo la gala que reúne a lo mejor de la industria de la música vallenata, que está a cargo de la Fundación Upar Awards. En esta ocasión, se escogieron 35 ganadores y se hizo un homenaje a la trayectoria musical de Silvestre Dangond, quine tuvo una intervención, en la que agradeció a las personas que han sido parte importante en sus carrera musical.

“Quiero agradecer a cada una de las personas que han estado conmigo en estos 21 años luchándola. Le agradezco mucho a mi padre “El Palomo” y a mi madre, que si no hubiese sido por ustedes nada de esto hubiese sido posible. Si me toca volver a nacer no quisiera cambiar a absolutamente nadie. Amo la familia tal cual como me la dio”, aseguro el artista con la voz entrecortada.

El urumitero fue elegido como Personaje del Año a Silvestre Dangond. Los momentos más importantes en la trayectoria artística del cantante, fueron proyectados como preámbulo de la gala, en video y en forma de exposición fotográfica, para luego darle paso a una revista musical en la que el momento más emotivo estuvo a cargo de su hijo menor, José Silvestre, y del acordeonero Juancho De La Espriella, interpretando “La Colegiala”, su primer éxito nacional.

Los anfitriones de la gala, fueron Laura Tobón y Carlos Calero dieron inicio a la entrega de premios, alternada con magistrales presentaciones musicales de los artistas Natalia Curvelo, La Banda del 5, Mono Zabaleta, El Combo del Morre, Iván Ballesteros y Wilfran Castillo, entre otros.

Listado completo de ganadores