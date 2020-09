View this post on Instagram

Conéctate el próximo sábado a partir de las 2:00 p.m con #FúgateAlCentro disfruta de música, danza, cuentería, teatro y circo, con algunos de los artistas de las localidades de Martires, Santa Fe y La Candelaría. 👌🎭✨🎼 . Apoya @periodicoarteria