Pronóstico del clima en concierto de Guns N’ roses y la leyenda de November Rain. Foto: Cortesía

Después de 31 años, la banda de HardRock y HeavyMetal regresa a Colombia, con dos fechas, luego de su desastrosa presentación.

Desorden público, pésima organización y amor metalero se pudo vivir el 29 de noviembre de 1992. Julio Correal fue quien logró esta hazaña, primero porque Colombia estaba viviendo una de sus típicas crisis de violencia y segundo, porque no había un estadio lo suficientemente grande para traer a artistas tan importantes, para la época.

Julio Correal no estuvo solo en esta proeza, lo acompañaron Felipe Santos, Ricardo Pava y Armín Torres.

1992, el concierto que inició mal

La historia es conocida, primero por la narrativa que tuvo Correal en entrevista con Vice hace tres años y segundó, tras este momento coyuntural ha sido un tema recurrente entre amigos, metaleros y algunos medios del país, pero por si acaso, aquí un breve resumen.

Luego de estar en Venezuela, los Guns n´Roses no pudieron llegar a Colombia para la primera fecha, el 27 de noviembre, pues, en el país vecino ocurrió un golpe de estado y Carlos Andrés Pérez, presidente de la época en Venezuela, ordenó cerrar los aeropuertos.

Se perdió miles de dólares, no solo de los organizadores, sino de colombianos y extranjeros que viajaron a Bogotá para estar en el Concierto.

Cuando los Guns n´Roses por fin llegaron al Aeropuerto El Dorado, todo era un descontrol, pues fanáticos llegaron a presenciar a sus ídolos y terminaron colapsando todo. A eso hay que sumar que no había techo que cubriera los equipos de la banda, así que se mandó a traer uno desde Miami. El problema fue que el techo colapsaría tiempo después, destruyendo las luces del espectáculo.

En él ansiado día, entre la euforia de los fans, hubo disturbios y violencia a fuera de El Campín. Hay quienes relatan que el inicio de este descontrol ocurrió al mismo tiempo que sonaba Welcome To The Jungle, ironías de la vida.

Finalmente, la banda huyó del concierto por el clima. La lluvia significaba un riesgo para la banda, pues sin un techo, solo era cuestión de tiempo para que se electrocutaran.

November Rain y cuando llovió en noviembre

“Don´t ya think that you need somebody?, Don´t ya think that you need somebody?” se escuchaba corear en Bogotá, era el final de una de las canciones más queridas e importantes de Guns N’ Roses y que representa una de las historias más conocidas del metal en Colombia.

Todo ocurrió aquella noche del 29 de noviembre de 1992, cuando interpretaban November Rain comenzo una lluvia de noviembre que sello lo sucedido aquella noche de noviembre de 1992 en Bogotá. #gunsnroses #gnr #gnrfans #novemberrain #bogotacolombia #estadioelcampin #slash #axlrose pic.twitter.com/A1gnRfFH2a — Crónicas de Camerino (@cronicacamerino) July 23, 2022

Esta leyenda cuenta que al inicio de la canción November Rain fue cuando empezó a llover en el concierto, lo que emociono y consternó a los fanáticos, pues se tiene el mito popular que en noviembre no llueve, y para ellos, esto solo podía significar que los “dioses del metal” estaban celebrando el concierto.

Más alejado de todo esto, realmente era preocupante que empezará a llover, pues los equipos se estaban mojando y pudo haber ocasionado una fatalidad que quedaría en la historia de la música, Guns n´Roses mueren electrocutados. Afortunadamente no fue así.

La parte power ballad de November Rain se estaba terminando, dando inicio al solo de Slash encima del piano de Axl Rose y como si fuera un presagio, entre más fuerte iba siendo él solo y los coros, más fuerte llovía. En un punto, por medio de un traductor, la banda dijo “No nos vamos, vamos a arreglar el concierto… Dennos dos minutos. Ya venimos”.

November Rain es la historia de una relación amorosa en crisis y es el hombre quien tiene la esperanza de recuperar el amor, a pesar de que la mujer ya no está interesada ni en él, ni en la relación.

En el video musical se evidencia toda la historia por medio de referencias metafóricas y poéticas, en donde la más obvia es una vela, que representa el amor que quiere preservar el hombre, bajo la intensa lluvia, que representa la imposibilidad de recuperar y mantener la relación.

¿Se repetirá la lluvia de noviembre en octubre?

Según el IDEAM para hoy, 11 de octubre, la temperatura promedio en Bogotá será de 13 grados centígrados.

The Weather Channel menciona que, en la capital colombiana, el cielo estará parcialmente nublado y solo habrá un 14% de probabilidad de lluvias que puede aumentar a un 18%.

Desde El Espectador deseamos el mejor de los éxitos en el concierto y que no les llueva.