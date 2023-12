¿Quién es Natalia Améstica, la mujer que confesó haber asesinado a Canserbero?

Natalia Améstica confesó cómo asesinó a su esposo Carlos Molnar y al cantante Canserbero. Foto: TNV

En las últimas horas, Natalia Améstica, ex manager del rapero Canserbero, confesó que asesinó al artista, de quien inicialmente se había dicho que su muerte se trataba de un suicidio. La mujer aceptó su culpabilidad ocho años después de deceso y luego de que el 15 de diciembre de 2023, la fiscalía venezolana descartara que Tirone José González Orama,nombre de pila del rapero, hubiese acabado con su vida.

Asesinato Canserbero

Por medio de un video, Améstica aceptó su responsabilidad en el homicidio de Canserbero y el de su esposo, Carlos Molnar, quien era el productor del músico, el cual se creía había sido asesinado por el artista, antes de supuestamente de suicidarse.

La confesa asesina afirmó que atacó primero a su esposo con tres puñaladas y luego a Canserbero. “Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té en el que coloqué Alpram y le di una taza a cada uno. Al momento de quedar somnolientos, yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi como estaba y lo ataqué directamente al cuello. Él cae al piso y lo ataqué por la espalda y por el brazo”, dijo.

“Quien me ve es Tirone [Canserbero], se preocupa mucho, pero él también estaba somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido. Ahí es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado”, agregó.

Améstica también confesó que, junto a su hermano Guillermo y tres integrantes del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) modificaron la escena del crimen para que pareciera un homicidio-suicidio.

“Él llegó a las 11 de la noche y ellos terminaron de arreglar la escena. A Carlos terminan de darle puñaladas, mi hermano le da cuatro y el resto lo hacen los funcionarios del Sebin”, continúa. “El cuerpo de Tirone lo traen para la cocina y se le da con un tubo en la cara. Y luego de eso nos explican que lo que debemos hacer es lanzarlo por la ventana”.

¿Quién es Natalia Améstica?

María Natalia Améstica es una representante de artistas venezolana, quien trabajó con Canserbero, a la par de que su esposo, Carlos Molnar, productor del rapero. Améstica había sido testigo en el caso.

Tras la pesquisa se encontró que la mujer entregó declaraciones falsas, como en la que señalaba que Tirone José tenía ataques de esquizofrenia y que presuntamente en un episodio psicótico había asesinado a Molnar y posteriormente saltado de un décimo piso.

Aunque por mucho tiempo Améstica prestó sus servicios de manager, en el momento de la muerte del músico ya no estaban trabajando juntos. Incluso, Canserbero manifestó que se sentía agobiado de la mujer.

En su declaración, la exmánager señaló que el detonante de la situación fueron los problemas con el pago de una gira que el cantante había realizado en diciembre de 2014 por Argentina y Chile. “La mujer afirmó que el problema arrancó en Chile durante una gira que tenía Canserbero por este país y Argentina, en donde le informaron que ella no recibiría un pago y que el rapero había tomado la decisión de continuar su carrera sin que ella fuera su empresaria”, dijo el fiscal William Saab.

Desde el 2015, mismo año del doble asesinato, Améstica huyó a Chile, junto con su hermano y su hija, asegurando que escapó “aterrada, pensando que al final se iba a saber la verdad”. Tras reabrir la investigación, se solicitó la deportación de los sujetos para que volvieran a Venezuela y ser judicializados.