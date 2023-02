¿Quiénes son Def Leppard y Mötley Crüe? Las bandas de metal que vienen a Bogotá

Imagen de archivo Def Leppard y Mötley Crüe se presentarán el 25 de febrero en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Foto: Redes sociales

El 25 de febrero Bogotá tendrá una noche llena de metal ochentero, pues la banda inglesa Def Leppard y la banda estadounidense Mötley Crüe tocarán en el Parque Simón Bolívar, en Bogotá, en su gira The World Tour. El grupo colombiano Kraken será el telonero de este gran concierto.

A propósito de este concierto, en su momento Phil Collen, vocalista de Def Leppard, dijo en conversaciones con el medio RockZone, que le era muy extraño hacer una gira con Mötley Crüe, pues llevaban bastante tiempo separados.

“Nikki Sixx, bajista de Mötley Crüe, fue un poco el instigador de esta gira. Nos conocemos desde los 80 y siempre hemos tenido contacto con él y somos amigos, pero no esperaba que saliera con una cosa así... Salió la idea de hacer algo grande y todo el mundo, mánagers, agentes, sellos discográficos, enseguida apoyaron la idea”, explicó Collen, quien aseguró que también, inicialmente, estaría la banda Poison y la punkera Joan Jett.

Desde El Espectador queremos repasar, un poco, la historia de estas dos bandas, su importancia musical en la década de los ochenta y la manera de seguir vigentes hasta nuestra época a pesar de las nuevas modas y tendencias.

Mötley Crüe, los demonios del Glam

Mötley Crüe nace en 1981, cuando Nikki Sixx, Tommy Lee, Mick Mars y Vince Neil, quienes son el bajista, baterista, guitarrista y cantante de la banda, respectivamente, iniciaron su música inspirada en la rebeldía del punk rock y la fuerza del heavy metal.

Su estilo visual andrógino y sus shows excéntricos representaron un cambio de performance metalera de la época, en el afán de competir con el género predominante de la década de los noventa, el grunge.

Desde escándalos por violación, abuso sexual, consumo de sustancias alucinógenas y satanismo, la banda sufrió bastantes golpes en su imagen y mientras algunos seguidores los aplaudían por ser rockstars, otros, en cambio, renegaban de sus actitudes.

Def Leppard, la banda rebelde de academia

Def Leppard, nace cuatro años antes que Mötley Crüe, en 1977. Actualmente, la banda es conformada por Joe Elliott, Rick Savage, Rick Allen, Phil Collen y Vivian Campbel, vocalista, bajista, baterista, y guitarristas de la banda, respectivamente.

Perteneció a la New Wave of British Heavy Metal, un movimiento musical que reunía a todas las bandas de heavy metal inglesas que modificaban su estilo musical para poder encajar en las necesidades de consumo underground paralelos al punk inglés y al new wave europeo.

¿Dónde y cuanto valen las boletas para Def Leppard?

El concierto se realizará el 25 de febrero en el Parque Simón Bolívar, las boletas, a pesar de ya estar casi agotadas, cuestan entre $352.000 general y $546.000 platino.

La compra de las boletas se pueden realizar por medio de la página de Viagogo.