“No me aguanté”: Iván Calderón salió de la UCI y se subió de nuevo a una tarima

El compositor y productor de música vallenata Iván Calderón volvió a los escenarios luego de sufrir, el pasado 7 de enero, dos paros cardiorrespiratorios y un infarto que lo mantuvieron varias semanas en Unidad de Cuidados Intensivos UCI.

Este fin de semana el artista se presentó en una fiesta privada del artista Alex Manga, en Envigado. “Esta pasión está muy arraigada en mi corazón y en todo lo que respiro, no me aguanté y toqué un poquito con mis hermanos […] La música es vida”, escribió Calderón en sus redes sociales.

Tras salir de la clínica y empezar la recuperación en casa, el artista le concedió una entrevista al programa de entretenimiento Lo Sé Todo Colombia. Allí el compositor colombiano agregó que el problema en su salud fue sorpresivo e inesperado. “Yo siempre he sido temeroso de Dios, la vida es frágil y estamos aquí de paso (…) soy una persona que goza de muy buena salud, hago ejercicio y me alimento bien”, señaló.

El compositor expresó que anteriormente no había sufrido de problemas de salud grave. Según él, ese día no reaccionó preocupado ante el dolor porque era algo que le venía sucediendo desde hace meses y se le pasaba en cuestión de minutos. “Yo tengo dos vacunas del covid. Desde la segunda vacuna, cada vez que yo hacía cardio sentía un dolor en el pecho y ese sábado 7 de enero me dio ese mismo dolor”, señaló Calderón. Sin embargo, el dolor no paro y el artista colombiano sufrió un infarto y dos paros cardiorrespiratorios. “Me desperté rodeado de médicos”, recordó.

Iván Calderón también aseguró que muchas personas, incluidos sus hijos, creyeron que iba a fallecer debido a la gravedad de lo ocurrido. Sin embargo, señaló que la vida le dio una nueva oportunidad, “siento que volví a nacer. Es una nueva oportunidad para corregir muchas cosas y mirar la vida de otra forma”.

¿Qué le paso a Iván Calderón?

El pasado sábado 7 de enero el compositor sufrió un infarto y dos paros cardiorrespiratorios cuando estaba en camino hacia Puerto Nare en el departamento del Magdalena. De acuerdo con el programa de Caracol Televisión “La Red”, el artista se sintió muy mal cuando iba en el vehículo y alertó al conductor. Afortunadamente pudo ser trasladado al Hospital San Vicente, en la sede ubicada en Rionegro, Antioquia, donde fue remitido a la Unidad de Cuidados Intensivos.

¿Quién es Iván Calderón?

El músico nacido en Mutatá, Antioquia, es director y fundador junto con Hebert Vargas del grupo Los Gigantes, que hoy en día tiene como voz principal a su hijo, Daniel Calderón. El compositor ha sido muy aclamado por canciones como “Te amaré toda la vida” interpretada por Jorge Celedón, “Ya te vas amor” tocada por el grupo Binomio de Oro, “La última vez” por Silvestre Dangond y de la canción “Cómo te atreves” interpretada por su hijo y su grupo, Los Gigantes.