RBD Tour 2023: ¿Rebelde no visitará Colombia en su gira?

Una imagen encendió el rumor de que Colombia no estaría en la supuesta gira de RBD tras 17 años de que la novela "Rebelde" saliera del aire. Foto: Instagram

El reencuentro de RBD tiene a muchos fanáticos emocionados luego del anuncio de su gira a nivel mundial, pero, aunque el listado completo de los países que visitará la banda en su reencuentro no ha sido publicado, ya se encuentran algunos anunciados y Colombia no hace parte de ellos.

Este 18 de enero anunciaron los primeros países que harían parte de la gira, las fechas y las ciudades. Por ahora, en el listado no se incluye a Colombia. Sin embargo, de acuerdo con información de ‘Music Trends’, los otros países de la gira se anunciarían después y las presentaciones serían, posiblemente, en 2024.

¡Llamando a todos los fans! Tenemos una cita este 19 de enero. Mantente atento de nuestras redes sociales y el sitio https://t.co/fQA7Ew4e13 ❤️🤩😱 pic.twitter.com/EbEoKYHaus — RBD Oficial (@RBD_oficial) January 14, 2023

Más sobre música Rosalía sorprendió con su aparición en el desfile de Louis Vuitton El desfile, que se llevaba a cabo en el Museo del Louvre de París, Francia, tuvo la participación musical de la artista española. Leer más Rosalía sorprendió con su aparición en el desfile de Louis Vuitton YouTube seguirá presentando en vivo el Festival de Coachella hasta 2026 La plataforma de videos lleva 11 años retransmitiendo en vivo el festival de música que se realiza a mediados de abril en California, Estados Unidos. Leer más YouTube seguirá presentando en vivo el Festival de Coachella hasta 2026

Los países confirmados, hasta el momento, son México, Estados Unidos y Brasil. Estos son los lugares de los conciertos anunciados:

Lugares confirmados para la gira “Soy Rebelde World Tour”

Estados Unidos

Los Ángeles

Las Vegas

New York

Miami

El Paso

Chicago

Arlington

Houston

Brasil

Río de Janeiro

Sao Paulo

México

Monterrey

Guadalajara

Ciudad de México

De esta manera, el no hallar un punto rojo en países como Chile, Argentina, Perú, Ecuador o Colombia, ha generado un sinsabor y un temor entre los fanáticos de estas nacionalidades, que han manifestado a través de las redes sociales su incertidumbre y descontento.

“Pero cómo no van a incluir Colombia” y “No nos hagan esto”, son algunos de los mensajes de la fanaticada al respecto.

Alfonso ‘Poncho’ Herrera no hará parte de la gira

El actor que dio vida al personaje de Miguel Arango en la telenovela juvenil “Rebelde” no hará parte de la gira de la banda debido a que, en múltiples ocasiones, ha contado que trabajar para la agrupación y el proyecto no lo hace sentir cómodo.

Le recomendamos: Romeo Santos sorprende a su fanaticada con el video musical: “Solo Conmigo”.

Así mismo, ha afirmado que el pago recibido nunca le pareció justo y que actualmente se encuentra interesado en seguir progresando como actor en el extranjero.

Maite Perroni

Debido a la noticia de su embarazo, publicada este viernes a través de su cuenta de Instagram, la participación de Maite Perroni en la gira de la banda preocupa a sus seguidores, pues, en este estado, podría tomar la decisión de no hacer parte del proyecto.

Sin embargo, cuentas de fans de la banda han expresado a través de twitter comentarios como: ”Lo de Maite no va a cambiar los planes de RBD, ellos ya sabían que Maite estaba embarazada y si continuaron con los planes que se vienen del grupo es porque Maite Perroni aceptó y no me sorprendería”, “Maite siempre fue una mujer valiente y trabajadora… no se preocupen rebeldes”, comentarios a los que Rosas, representante de la banda, dio like, lo que para muchos fue una señal de que todo seguirá en marcha para la banda mexicana.

Le sugerimos leer: La Filarmónica Joven de Colombia crea una alianza con el gobierno francés.

Por el momento, no se han hecho cambios respecto a lo programado y tampoco la banda se ha pronunciado al respecto, más que por las felicitaciones de la nueva etapa de Maite y su esposo.

Mientras tanto, el reloj de la página web https://soyrebelde.world/ sigue en cuenta regresiva y este 19 de enero cuando llegue a cero habrá importantes avisos para los fans de Rebelde.