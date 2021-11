Reconocimiento de Vida y Obra para cuatro músicos

Los cuatro hicieron historia musical y el 06 de diciembre les van a aplicar la canción de El Gran Combo de Puerto Rico: “Lo que me vayan a dar/ Que me lo den en vida/ No vayan a esperar/ Después de mi partida”.

En la ceremonia de Afrocolombianos del Año 2020 y 2021, en el emblemático Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, pero con aforo reducido, El Espectador y Fundación Color de Colombia les entregarán el galardón de Vida y Obra.

El preso-Wilson Manyoma (saoco)

Cada uno cumplió 50 años desde su debut musical y cada uno construyó su marca en la historia musical de Colombia. Fueron universales y representaron el talento de los afrocolombianos para la música.

A Wilson Manyoma le habría bastado una sola canción con Fruko y sus Tesos, “El preso”, de Álvaro Velásquez (1975), para pasar a la historia, pero hizo mucho más.

Generaciones de colombianos han escuchado y bailado “Oye/ Te hablo desde la prisión/ Wilson Manyoma/ Y dice.../ En el mundo en que yo vivo/ Siempre hay cuatro esquinas.../ Pero entre esquina siempre habrá lo mismo./ Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrella...”.

Desde ya está la expectativa de si Wilson “Saoko” Manyoma cantará en la ceremonia “El preso”. Para los salseros, eso sería más importante que cualquier otra cosa del evento.

En cambio, para los baladistas y amantes de la historia de la televisión, tener al frente al “showman” Christopher será su momento memorable. El público lo descubrió con admiración en 1972 por el Festival de la OTI en Madrid, cuando ganó la representación de Colombia.

Al año siguiente grabó “Un hombre en la cima”, de Edgar Alexander, y los colombianos prefirieron su versión a las de José Luis ‘El Puma’ Rodríguez, Richie Ray y Bobby Cruz, y Eddie Herrera. Un exitazo que lo puso en la cumbre.

Pero Christopher no se quedaría ahí en su faena para la historia. Fue co-protagónico de la serie ‘La cabaña del Tío Tom’ (1983), como pionero de los artistas negros en la televisión.

A Plinio Córdoba un cronista de este mismo periódico lo bautizó hace 51 años “El rey negro del jazz”. En Estados Unidos habría resultado redundante lo de “negro”, pero en Colombia no.

Sin tradición jazzística y sin formación académica se convirtió en un baterista de referencia del género de la improvisación instrumental en nuestro país.

Homero Daniel Rodríguez cuenta en su biografía de Plinio cómo este buscó y construyó su destino siendo un joven sin nada que llegó del Chocó a Bogotá.

Baterista prominente de la escena del jazz en la capital e invitado musical de múltiples orquestas, discos, giras internacionales, programas de televisión y artistas del mundo. Plinio Córdoba es un nombre para melómanos e investigadores.

Senén Palacios fue desenfadado, precoz, muy talentoso y fue por la vida creando orquestas y composiciones. No había cumplido 20 años cuando creó, en 1971, su primera agrupación, Neguá y su gente, con la que se convirtió en un pionero de la salsa.

Al tiempo, compuso canciones para Fruko y sus Tesos. Entre más de 1000 canciones grabadas tiene clásicos como La subienda, interpretada también por los Billo´s Caracas Boys y Leonardo Favio.

Jaime Monsalve, jefe musical de Radio Nacional de Colombia y coleccionista de acetatos de Senén, afirma que “cualquier colombiano puede cantarse al menos 10 de las canciones que ha compuesto Senén Palacios en sus 70 años de vida”.

Vivió y produjo orquestas y discos en Europa, con lo que también sirvió a la internacionalización de la cumbia, siempre cronista de los suyos, como en “Bajo la lluvia inclemente de una noche sin lucero, va un pescador que no siente”.

Mucha historia musical hay concentrada en estos cuatro homenajeados. Una memoria de sonoridades armónicas que a la vez es memoria social de los afros o negros en la nación colombiana. El aplauso será simbólicamente de toda la sociedad.