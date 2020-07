Esta es una nueva y poderosa balada que da inicio a su próximo EP: “20-21”.

Jesús Navarro, Bibi Marín y Julio Ramírez, integrantes de Reik, sorprendieron al público con el lanzamiento de su nuevo sencillo, Pero te conocí, una conmovedora balada donde el grupo regresa a sus raíces acústicas para hablar del impacto del amor en nuestras vidas.

La canción narra la inesperada aparición de esa persona que llega para cambiar y mejorar todo en la vida de alguien. “Me encanta la sección que dice: Y de pronto como estrella justo en medio de este mar, me curaste el corazón, me enamoraste”, dijo Navarro. (Lea: Cali y El Dandee lanzan “Borracho de amor” junto a Reik)

Este es el primer capítulo de una serie de tracks que estarán saliendo a lo largo de agosto. Con estas canciones, el grupo mexicano vuelve a sus raíces tal y como ya se venía anunciando con La bella y la bestia, su más reciente lanzamiento junto a Morat. Canción que acumula más de 22 millones de reproducciones en YouTube.

Y es que tras imponer su dominio con canciones de urbano latino como Aleluya (Doble Platino+Oro), Indeciso y más recientemente Si me dices que sí (Platino) – junto a las estrellas internacionales Camilo y Farruko – Reik vuelve de lleno a las baladas que sus fans tanto deseaban.

“Esto nace como una respuesta sincera de Reik ante la amplia gama de emociones que hemos desarrollado a lo largo de esta cuarentena”, indicó Sony Music en un comunicado. (Lea también: Aitana y Morat estrenan “Más de lo que aposté”)

La canción fue producida por Andrés Torres y Mauricio Rengifo, mientras que la composición estuvo a cargo de Julio Ramírez, Alejandra Ruíz Ocampo, Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Pablo Preciado.

La parte visual del tema, así como los próximos videos, son producto del genio creativo de Fernando Lugo (Bad Bunny, Enrique Iglesias, Wisin). Estos clips son la guía narrativa del EP visual 20-21.

“Un proyecto que tocará los corazones de millones de personas alrededor del mundo por el empático y humano mensaje que veremos nacer semana a semana”, añadió Sony Music en la información.

La historia de esta nueva producción, en su conjunto, narra la experiencia de una pareja, los efectos en su amor y los desafíos que tienen que vivir debido a la enfermedad que uno de ellos sufre.

Estos próximos lanzamientos marcan lo que creativamente es un año decisivo para la banda #1 en México. Y es que, por más de 15 años, con cada nuevo lanzamiento, la agrupación tres veces nominada a los Premios Juventud, Reik, ha marcado tendencias dentro del pop en México, ya sea con baladas como Ya me enteré, Creo en ti o Te fuiste de aquí, además de sus hits mundiales de urbano latino, hoy en día Reik es sinónimo de vanguardia pop en español.