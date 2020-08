View this post on Instagram

"...Yo no puedo obligarte si no quieres, en el mar hay muchos peces, en la calle hay muchas mujeres, pero #Duele..." 🥺 Ya la escucharon hoy?? Dale pa’ YouTube o tu plataforma preferida!! Feliz lunes festivo! 💙✌🏼. . . . . . . #Movaniem #Duele #reynell #newmusic #newvideo #urbanpop #youtube #spotify #applemusic #lunesfestivo #stayhome #staysafe