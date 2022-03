Richard Clayderman y su amor eterno al piano

Richard Clayderman se presentará el 7 de mayo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá. / Archivo particular

Reconocido como uno de los pianistas más exitosos de todos los tiempos, según el Guiness World Record, el artista francés Richard Clayderman ha hecho historia. Con más de 70 millones de discos vendidos, gracias a interpretaciones como Balada para Adelina y Zodiacal Symphony, ha logrado posicionarse como uno de los músicos más importantes de Europa, e incluso algunos aseguran que es quien más ha popularizado el piano desde el propio Beethoven.

La primera vez que Clayderman tocó uno fue a los cinco años, pues su padre al ser profesor de este instrumento lo motivó a intentarlo, pero lo que él no imaginaba era que la conexión con el instrumento iba a ser tan fuerte, que terminaría acompañándolo por el resto de su vida.

Actualmente, Clayderman ha grabado más de 1.500 piezas musicales distintas, trabajando de la mano con el productor y colega Paul de Senneville. Además, está lanzando su nuevo disco doble, titulado Forever Love, que contiene una conmovedora interpretación de la canción Perfect Symphony, del cantante británico Ed Sheeran, y también clásicos como The Waltz of the Flowers y The Radetzky March.

El nuevo trabajo discográfico del artista cuenta con cuatro nuevas composiciones originales de Senneville, colaborador de Richard Clayderman desde hace mucho tiempo y compositor de la emblemática grabación de 1977 Balada para Adelina, interpretación que puso al artista francés en el camino de convertirse en una estrella mundial, vendiendo 22 millones de copias en 38 países.

Como extra para los fans, las nuevas grabaciones van acompañadas de una duradera colección de sus más destacadas interpretaciones al piano, que muestran una carrera que ha abarcado seis décadas.

En entrevista con El Espectador, Richard Clayderman habló sobre el proceso creativo del álbum, su carrera musical y la presentación que tendrá el próximo 7 de mayo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá.

¿Recuerda el momento exacto en el que empezó a tocar piano? ¿Qué sintió en ese momento?

Recuerdo perfectamente que tenía cinco años la primera vez que toqué un piano, mi padre era profesor de este instrumento, así que desde muy pequeño sentí curiosidad por aprender, aunque debo decir que era muy malo al principio. Con el tiempo fui aprendiendo cada vez más, reforzando todas mis habilidades con ayuda de mi padre, hasta que en un momento entendí que entre este instrumento y yo había una conexión increíble, porque me transportaba a otro mundo, y se me facilitaba mucho crear melodías.

Usted tiene una carrera bastante exitosa, conocida alrededor del mundo, ¿se imaginó que iba a tener este nivel de reconocimiento como pianista?

Para nada, incluso cuando estaba empezando a ser reconocido mundialmente no tocaba piano por esa razón... lo hacía para divertirme, porque me apasionaba. Luego empecé a tener mucho éxito en países como España, después entré a la región suramericana con Colombia, Perú, Ecuador, Argentina... era algo que, por supuesto, nunca vi venir, especialmente porque siempre quise visitar estos países que se me hacían tan lejanos, y cuando se hizo realidad el recibimiento fue increíble. Mi pasión es tan grande, que 45 años después sigo tocando el piano, dando conciertos, excepto estos dos últimos años de pandemia. Ahora que estoy reanudando mis conciertos, estaré presente en Medellín, Cali y Bogotá.

Cuéntenos un poco sobre la historia detrás de la famosa “Balada para Adelina”, que es una de sus interpretaciones más famosas.

Cuando conocí a mis productores, me dieron una melodía hermosa y me dijeron que sentían que podía interpretarla de una manera única... acepté y me puse a trabajar en ella. Paul de Senneville, uno de los productores, escribió la melodía en homenaje a su hija recién nacida llamada Adelina. Mi interpretación tuvo tanto éxito, que como sencillo vendió alrededor de 22 millones de copias en más de 30 países y actualmente llevo grabadas más de 1.500 canciones.

¿Por qué quiso interpretar la canción “Perfect Symphony”, de Ed Sheeran?

Ansiaba encontrar una forma de grabar una canción de Ed Sheeran; es un artista maravilloso, sus canciones son universales. Cuando lo vi en el Stade de France en 2018 fue el concierto más increíble, y cuando escuché Perfect Symphony por primera vez, se me encendió una bombilla, ya que pensé que sería una interpretación maravillosa solo con el piano. Quién sabe, tal vez algún día podamos interpretarla juntos.

También está estrenando su álbum “Forever Love”, ¿qué escucharán sus seguidores en este trabajo musical?

Es un álbum doble. En el primero encontrarán 12 canciones nuevas, entre ellas Viva la vida, de Coldplay; To Adeline, My Love y Perfect Symphony”, entre otras. En el segundo disco quise incluir canciones que he interpretado durante mi última década de carrera y que han tenido mucha relevancia a escala mundial, como The Power of Love, I Just Call To Say I Love You y Close to You.

¿Cómo es su relación con Latinoamérica?

Fantástica, siempre soy muy feliz de ir. En Colombia soy muy bien recibido, la gente es muy amable y cálida. Latinoamérica ha inspirado varias de mis composiciones, y debo decir que ir después de tanto tiempo me tiene muy emocionado. Siempre los llevo en mi corazón y estoy seguro de que el 7 de mayo tendremos una noche inolvidable en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá.