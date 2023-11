Royal Blood, el dúo musical inglés, regresará a Colombia en abril de 2024

La banda está compuesta por Mike Kerr (izquierda) y Ben Thatcher (derecha). Foto: Getty Images for KROQ - Kevin Winter

El viernes 5 de abril de 2024 el dúo inglés, conocido como Royal Blood, se presentará en la ciudad de Bogotá. La banda de rock visitará Suramérica en el marco de su gira y tras el lanzamiento de su más reciente disco titulado “Back to the Water Below”. Otros países que el dúo visitó durante el tiempo de su tour fueron Estados Unidos, Canadá, Italia, Suiza y Francia.

“Promete ofrecernos un show en el que mezclará lo mejor de su exitosa trayectoria, desde su álbum homónimo hasta lo más reciente, que llegó directamente al puesto número 1 en la lista de álbumes oficiales del Reino Unido cuando se lanzó en septiembre”, se lee en un comunicado de prensa de la empresa que organiza el evento en Colombia.

Preventa Royal Blood en Bogotá

La venta de entradas para la presentación de la banda inglesa en la capital colombiana comenzó este miércoles 1 de noviembre. Los precios en preventa, sin incluir el servicio, se encuentra de la siguiente manera:

Platino $250.000

General $190.000

Mientras que los precios en venta general cuenta con un aumento considerable:

Platino $300.000

General $240.000

“Royal Blood inició la campaña para su tercer álbum con ‘Trouble’s Coming’, un sencillo que llegó al primer lugar de las listas de rock principales de Billboard en el otoño de 2020. Su álbum acompañante, ‘Typhoons’, fue producido por Josh Homme de Queens of the Stone Age y salió en abril de 2021. Satisfechos con los resultados de su esfuerzo anterior, en gran parte autoproducido, la banda decidió seguir por su cuenta para su cuarta entrega. Lanzado en 2023, el amplio álbum ‘Back to the Water Below’ fue grabado en su estudio casero en Brighton e incluyó el explosivo sencillo ‘Mountains at Midnight’”, se lee en un comunicado sobre la realización del último disco.

El dúo británico pasará primero por México, para después presentarse en Colombia, y seguir por las capitales de Perú, Chile y Argentina. Asimismo, estarán en las ciudades de São Paulo y Río de Janeiro, en Brasil.

