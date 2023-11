“DQE Tour”: Quevedo anuncia su concierto en Colombia

Quevedo es un artista español de 21 años que logró la fama internacional con la "Bzrp Music Sessions, Vol. 52" en 2022. Foto: Tomado del Instagram @quevedo.pd

Quevedo se abrió paso en el mercado de la música internacional a mediados de 2022, con la sesión 52 de las sesiones de Bizarrap, lo que lo llevó a posicionarse en una de las nuevas sensaciones de la música urbana iberoamericana.

El artista madrileño de 21 años ha logrado colaboraciones con artistas de la talla de Karol G, Mora, Feid, Yandel, Anuel AA, Duki, Jhayco, Bad Gyal, entre otros. Y así no ha parado de sonar en clubes y fiestas con temas como “Pero tú”, “APA” y “Polaris”.

A comienzos de 2023 lanzó su álbum debut titulado “Donde quiero estar”, un trabajo de canciones diversas, con beats que proponen ir más allá del dembow y el reguetón, logrando colaboraciones junto a Myke Towers, Cruz Cafuné, Omar Montes y más. “Donde quiero estar” logró posicionarse en el Top 5 de reproducciones en Argentina, España, Venezuela, Panamá, Chile, Perú, Ecuador y México.

Colombia vivirá la experiencia de Quevedo en vivo el 20 de enero de 2024 en el Movistar Arena de Bogotá con su “DQE Tour”. Desde hoy, 1 de noviembre a las 10:00 a.m., comenzó la preventa para los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av. Villas).

“Ocurrió la madrugada en la que mis colegas y yo entramos en el club TAO. Tras poner un pie en él, empezaron a sonar ‘Cayó la noche’ y ‘Universitaria’. Hasta ese momento nadie sabía quién era. Y me alegró bastante que no pidieran quitarlas. Entonces, me di cuenta del alcance que empezaban a tener las cosas”, relato el artista español sobre el momento en que se dio cuenta de que su música empezaba a popularizarse.

La cúspide de su carrera, hasta ahora, ha sido la canción que hizo en colaboración con Bizarrap en julio de 2022. Uno de los “hitmaker” de 2022 en España se presentará, por primera vez, en Colombia para cantar su tema que celebra el amor de verano titulado “Columbia”. Una experiencia que le apuesta a vivir el realismo mágico en tres minutos.

Desde este miércoles se anuncia la preventa exclusiva para los clientes de Bancos Aval, y seguidores de Quevedo, hasta el 3 de noviembre a las 9:59 a.m. o en la venta general a partir del 3 de noviembre a las 10:00 a.m. con todos los métodos de pago en TuBoleta.