Rubén Blades responde a Willie Colón, quien lo acusa de “clonar” el álbum “Siembra”

Willie Colón y Rubén Blades realizaron cinco proyectos musicales en conjunto, de los cuales, el álbum "Canciones del solar de los aburridos" (1981), fue nominado a los Grammy de 1982. Foto: Getty Images

En la pasada edición de los premios Grammy, Rubén Blades fue galardonado con el premio a Mejor álbum tropical por la producción Siembra: 45° Aniversario que realizó junto a la orquesta de Roberto Delgado.

Le recomendamos: Paul McCartney recupera un bajo que perdió hace cincuenta años

Willie Colón, en un video que publicó en su cuenta de X, señaló que dicho galardón es producto de “una clonación sin mi participación”. El músico, que fue uno de los productores de la primera edición de ese álbum grabado por Fania Récords en 1978, expresó su descontento sin mencionar a Rubén Blades, con quien trabajó en la primera edición de ese álbum.

“Hoy en día es inquietantemente fácil para otros replicar el álbum sin mi presencia. Y lo hicieron. Hoy tengo que presenciar dolorosamente un clon de trabajo galardonado con el Grammy del Mejor álbum tropical sin reconocimiento a mi contribución en su creación”. La primera edición de la producción, que fue una de las cinco colaboraciones que trabajaron en conjunto Blades y Colón, fue publicada hace más de cuatro décadas y logró vender tres millones de ejemplares al rededor del mundo. “El álbum de salsa más vendido en la historia”, dice Rubén Blades.

En 2023, Blades, para conmemorar los 45 años de la producción, lanzó Siembra: 45° Aniversario. La grabación se tomó del concierto que realizó el panameño en el Coliseo de Puerto Rico en mayo de 2022, junto a Roberto Delgado & Orquesta.

Por este trabajo, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos le otorgó al intérprete el gramófono en la pasada edición de los premios Grammy que tuvieron lugar el 4 de febrero en Los Ángeles, Estados Unidos.

“Felicitaciones a Roberto Delgado y a la orquesta panameña que me acompañó en esta nueva grabación del álbum “Siembra”, que hace 45 años grabé, producido por Willie Colón”, menciono Blades en el discurso de la aceptación del premio.

No deje de leer: People’s Choice 2024: Shakira se llevó premio y Karol G salió con las manos vacías

Colón considera que no se reconoció su participación en el proyecto. “Se dedicó mucho tiempo a los ritmos, las armonías empleadas en los coros, se dedicaron incontables horas en el estudio supervisando todos los aspectos de este álbum, produciendo interpretaciones sobre grabación, hasta mezclas y remezclas”.

Además, el trombonista y productor neoyorquino arremetió contra la academia de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, asegurando que “está susceptible a ser presionada por sellos activistas y artistas activistas. La mayoría de los miembros de los Grammy no son latinos, por lo que no están familiarizados con el género y aceptarán cualquier cosa que le ponen sobre la mesa”.

Rubén Blades no hizo oídos sordos a los reclamos de Colón y en su página web comentó que “el contenido del disco fue concebido por mi persona, al igual que su título”. Dice que todas las canciones de Siembra fueron escritas por él, menos por el tema Ojos, de la autoría de Johnny Ortiz.

El exminisro de turismo de Panamá, reconoció el trabajo de su antiguo compañero musical para esa primera edición. “Willie Colón fue el productor del trabajo. Estuvo a cargo de la grabación, ensayos, y todo lo referente a la aprobación de canciones y arreglos musicales”

El intérprete panameño hizo énfasis en que la producción realizada en los estudios de Fania Récords en Nueva York, fue concebida como “una colaboración”, no un álbum solista. Mencina a los otros arreglistas que participaron en el disco. “Los arreglistas del álbum ‘Siembra’ fueron: Luis «Perico» Ortiz («Plástico» y «Pedro Navaja»), Louie Cruz («Buscando Guayaba», «Ojos» y «Dime»), Carlos Franzetti («Siembra»), y Willie Colón («María Lionza»), Marty Sheller, al ser el arreglista “in house” de Fania, probablemente colaboró ayudando a Willie con la orquestación de su arreglo”.

Le recomendamos leer: Sergio Ospina: un coleccionista de LEGO a quien armar un juguete le salvó la vida

Colón, que también trabajó junto a Héctor Lavoe y Celia Cruz, ha sido nominado en diez ocasiones por los premios Grammy anglo por discos como Top Secrets/Altos Secretos, Especial No. 5 y Canciones Del Solar De Los Aburridos, entre otros, sin llegar a obtener el gramófono. En comparación con Blades, quien ha sido nominado en más de 20 ocasiones y ha sido el ganador en 12.

“Si bien esto puede ser legal, hay que hacer una pausa y considerar si esto encarna éticamente los valores que apreciamos en el mundo de la música”, enfatizó el neoyorquino al final de su video, que cuenta con más de 20 mil vistas en X (antes Twitter).

Si bien Rubén Blades y Willie Colón trabajaron conjuntamente en producciones como Siembra (1978), Metiendo mano (1977) y Canciones del solar de los aburridos (1981), con el cual fueron nominados al premio Grammy en 1982, se dice que su relación se empezó a ver fracturada en la década de los 2000, después de que el neoyorquino acusó al panameño de no pagarle por un concierto que realizaron en 2003 por los 25 años de Siembra.

¿Por qué Rubén Blades está regrabando música?

“Estoy regrabando temas que hice antes bajo otros sellos. Lo hago para poder ser el dueño de los “masters” de mis composiciones musicales. Los que hice antes hoy son propiedad de multinacionales, aunque algunos álbumes están revirtiendo finalmente a mi control por haberse vencido los plazos que favorecían a sellos disqueros. Quise grabar “Siembra” para obtener la propiedad de mi trabajo, cuyo máster original hoy es de Fania Records”, escribió el panameño en su página web.

Según Blades, con lo que escribió en su página web no pretende ser instigador de un “conflicto” que fue iniciado por terceros. Dice que lo único que busca es presentar elementos para aclarar la situación que planteó Colón.

Le recomendamos leer: “La Tremenda” y Jordan Galván mintieron para generar controversia y visitas

“Aunque no soy el que inicia estas situaciones, tampoco creo prudente el dejar de comentarlas, pues de no hacerlo quedaría como referencia solamente la opinión presentada, arrastrando al público a conclusiones que no serían necesariamente las correctas.

Entiendo que para algunos el escándalo y el morbo representan un medio de vida y sé que existen medios y formas de comunicación especializados en desinformar y enredar situaciones que involucran actos y/o declaraciones de figuras públicas. Lo hacen porque un sector de nuestra sociedad es enfermizamente, entretenido por mentiras, calumnias, insultos y falsas narrativas y para obtener publicidad y ventas a través de titulares amarillistas”.

El cantante reitera que reconoce el trabajo de “Willie Colón, a quien agradecí públicamente al final de la canción “Siembra” del disco homónimo (está grabado en la producción), por su invaluable contribución a la creación y difusión original de este álbum, considerado aún como el que más ventas ha generado en el mundo de la “salsa” y que casi cinco décadas más tarde continúa vigente. Cuando un disco sobrevive 45 años, negar su valor, es labor inútil.

No deje de leer: “Betty, la fea” y “Pedro el escamoso” estarán juntos en el escenario

Aclaro: soy el único “clon” en esta nueva versión de “Siembra” grabada en el 2022. A dios gracias, aún puedo cantar en el mismo tono los arreglos musicales originales, tal como los grabé hace 45 años, y hacer un concierto de cinco horas y media sin intermedio, como lo demuestra la grabación y video, hechos en vivo de todo el concierto, en Puerto Rico”.