Sara Correia, la nueva voz del fado

Nació en el seno de una familia fadista. ¿Cómo comenzó su formación artística?

Mi camino ha sido natural, porque desde que estaba en la barriga de mi madre hasta ahora he escuchado este género, por eso siento que el fado y yo hemos sido los mejores amigos en todo el mundo. Además, mi gusto al cantarlo lo cultivé en mi niñez, cuando encontré una escuela donde pude aprender a interpretarlo y percibirlo porque no es fácil entenderlo, y menos para una niña de nueve años. Después empecé a cantar en casas de fado casi todos los días; así fui creciendo y forjando mi camino.

¿De niña soñó con dedicarse a otra profesión?

Siempre quise ser cantante. Nunca pensé en ser veterinaria u otra cosa, porque al tener una crianza ambientada entre fadistas me hizo querer dedicarme a esto. No fue fácil, porque el género reúne melancolía y emociones fuertes que requieren trabajo interpretativo tanto corporal como vocal, pero esto me ayudó mucho para construir mi carrera profesional en este género que me ha acompañado siempre.

Sara Correia - Porquê Do Fado

El fado es conocido como una expresión cultural colmada de poesía y sentimiento. ¿Cuál cree que es el encanto con el que aún cautiva?

Este tipo de música tiene una carga intensa y, aunque muchas veces no se comprenda su lenguaje, el público logra conectarse con las interpretaciones que transmiten su magia a través de las emociones de cada canción. La ilusión que genera en el escenario es muy fuerte porque proviene de una matriz que, a pesar de reflejar la tristeza y crudeza, también acoge la belleza y felicidad.

Ha publicado dos discos en los que ha desplegado su amor por el fado y ha explorado otros ritmos como el reguetón. ¿En qué se diferencian estos géneros musicales?

Mi primer disco lo compuse desde lo más personal, porque en él reflejé lo que para mí significa la música portuguesa, la pureza de su esencia y mis raíces, por eso lo titulé con mi nombre. En cambio, mi segunda producción, Do Coraçao, proyecta todas las influencias musicales que he explorado, como el tango, el pop y el jazz, entre otras, con el fin de mostrar cómo un artista puede estar en constante crecimiento si escucha todo tipo música y así forjar una personalidad única. Desde pequeña me han enseñado que debo escuchar de todo y cada género te presenta nuevos horizontes, lo que te permite conocer grandes referentes como Concha Buika, a quien admiro y me ha hecho apasionarme por la lengua española, por ejemplo.

Cuando tenía trece años ganó la Gran Noche del Fado y en 2021 estuvo nominada a los Grammy Latinos. ¿Son importantes para usted este tipo de reconocimientos?

Para mí ha sido increíble todo esto, pero trato de mantener los pies en la tierra. Pienso que los artistas, en especial los músicos, quieren ser reconocidos por sus canciones, pero en mi caso, ver que un género como el fado sea destacado en los Grammy Latinos es ya una ganancia, porque sé que para los fadistas ha sido un camino difícil en la industria y que me hayan nominado hace que me sienta como si hubiese ganado.

Cuéntenos quiénes han sido sus mentores más influyentes...

He tenido la oportunidad de trabajar con algunos de los grandes exponentes de este estilo musical, como Celeste Rodrigues, Maria de Nazaré, Jorge Fernando, Amália Rodrigues, y muchos más. Gracias a ellos pude entender que tengo la posibilidad de cantar y que debo escuchar antes de hablar o cantar, porque esto permite que se aprenda a ser una mujer humilde y trabajadora, tanto en la vida profesional como personal, y siempre ser fiel a mi esencia, sin máscaras ni disfraces que opaquen mi talento.

Sara Correia - Só À Noitinha (Ao Vivo No Capitólio, Lisboa / 2019)

¿Para usted es importante el silencio?

Mucho, porque siento que es necesario para comprender la música. Cuando finalizo un concierto me gusta darme un espacio, disfrutar en silencio de ese momento que acabo de experimentar, sentir mi persona. También lo veo como una gran herramienta para investigar, conocer y construir parte de mi esencia como artista y mujer. Aprendo constantemente del silencio.

¿Qué expectativas tiene frente al público colombiano?

Voy a entregar mi alma, mi vida y mi verdad en el escenario. Me gustaría que las personas puedan comprender el fado y disfrutar de este tipo de música. Además, estaré acompañada de una banda que es como mi familia, quienes interpretarán instrumentos como la guitarra portuguesa, la viola de fado y el bajo junto a mi voz.