Ya está disponible la banda sonora original de “Encanto”

Desde hoy está disponible la banda sonora original de la película Encanto, editada por Walt Disney Records y con canciones originales del compositor ganador de premios Tony y Grammy Lin-Manuel Miranda y música y arreglos orquestales originales de la galardonada compositora Germaine Franco (Dora y la ciudad perdida, Little, ¡Te atrapé!).

Le puede interesar: “Encanto”, la esencia colombiana en el cine

La banda de sonido también incluye la canción “Colombia, Mi Encanto” en la voz de Carlos Vives. Sebastián Yatra interpreta la canción original “Dos Oruguitas” en español, además de “Two Oruguitas”, la versión en inglés de la canción, en los créditos finales. Encanto, de Walt Disney Animation Studios, estrena en cines el 24 de noviembre de 2021.

Carlos Vives - Colombia, Mi Encanto (From "Encanto"/Audio Only)

Sobre sumergirse en la música de la historia ambientada en Colombia, Miranda comenta: “Muchos de los ritmos me resultan familiares, pero la instrumentación y la orquestación es diferente, y muchas veces exclusiva de Colombia. Una de las cosas más divertidas es que el acordeón es un instrumento central de la música del país. Me encantó sumergirme en artistas que no conocía y bucear más profundamente en artistas que siempre me gustaron y con los que me crie, como Carlos Vives, con quien tuvimos la suerte de trabajar en esta película. Todo el proceso hizo que me enamorara de la música y la cultura colombianas y disfruté mucho poder jugar en ese espacio”.

Miranda escribió y produjo ocho canciones originales para Encanto. Mike Elizondo (”96,000″ de “In The Heights”, “My Shot (Rise Up Remix)” de The Hamilton Mixtape) coprodujo las canciones. “Espero que el público salga cantando estas canciones tal como lo hace con tantas otras películas clásicas de Disney”, dijo Elizondo. “Hay muchos mensajes positivos sobre la familia y nuestras relaciones. También espero que puedan apreciar lo variada que es la música colombiana. Aprendí muchísimo sobre sus ritmos y estilos durante el proceso de producción y espero que para el público esta banda de sonora sea una puerta de entrada para descubrir la música colombiana”.

La banda sonora original de la película ENCANTO en español incluye ocho canciones originales, música incidental, las versiones instrumentales y una versión de los créditos finales de una de las canciones de la película.

La galardonada compositora Germaine Franco estuvo a cargo de la música de ENCANTO. Franco trabajó estrechamente con los realizadores y con Miranda para crear una banda sonora distintiva que complementara las canciones y la historia.

Le puede interesar: María Cecilia Botero, Alejandro Riaño y Maluma, algunas de las voces de “Encanto”

Al hablar de su trabajo, Franco dice: “¡Trabajar junto a Jared Bush, Byron Howard, Lin-Manuel Miranda, Charise Castro Smith e Yvett Merino fue un sueño! Creamos nuevas texturas y sonoridades usando instrumentos colombianos tradicionales, como tiples, bandolas, cununos, marimba de chonta, arpa llanera de Latinoamérica, mezclados con la orquesta. El sonido de la banda está imbuido de muchos estilos rítmicos colombianos como el bambuco, el mapalé, la cumbia y el joropo. La música incidental y los arreglos se entrecruzan constantemente con las hermosas canciones de Lin-Manuel Miranda. Espero que las imágenes musicales que evoca remitan a los paisajes de Colombia, den cuenta de la tenacidad de nuestra protagonista, Mirabel, de la fortaleza de su familia y de nuestra humanidad compartida”.

Encanto | Tráiler Oficial | Disney

Las canciones de ENCANTO son:

“La familia Madrigal”

“Un regalo mágico”,

“En lo profundo/peso”

“No se habla de Bruno”

“Inspiración”

“Dos Oruguitas”

“Solo tú”

“Colombia, Mi Encanto”

“Two Oruguitas”

La película está dirigida por Jared Bush y por Byron Howard, co-dirigida por Charise Castro Smith (guionista La muerte de Eva Sofia Valdez) y producida por Yvett Merino y Clark Spencer; Bush y Castro Smith son los guionistas de la película.