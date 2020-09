El cantante y compositor paisa confesó a la revista su situación sentimental actual y qué pasó con sus anteriores relaciones.

Sebastián Yatra, promesa del pop del continente para el mundo, reveló a la revista Vea detalles desconocidos de su corazón y de su vida durante la pandemia, tiempo en el que todo para él dio un giro de 180 grados y que propició el nacimiento de A dónde van, su más reciente sencillo.

El cantante y compositor paisa aseguró que está reinventándose musicalmente y comenzó un capitulo nuevo, no solo en su vida profesional, sino también en su vida personal. Estos cambios lo hicieron replantear prioridades. (Lea también: Zharick León: la protagonista de la revista Vea)

“Con mi familia estoy mucho más unido que antes, me doy cuenta de que siempre tenemos cinco minutos al día para hablar, así estemos al otro lado del mundo. Uno se pierde de un millón de cosas y ahora no me quiero perder de nada”, dijo a la revista Vea.

Asimismo, comentó las razones por las cuales se acabó su última relación junto a la argentina Tini Stoessel. “No fue, para nada, por un tema de falta de amor. Siempre estuvo y siempre estará y habrá un cariño muy grande y respeto, pero creo que son dos formas de ver la vida en este momento. Cada cual queriendo cosas distintas, tanto ella para su vida, como yo para la mía”, manifestó a Vea.

Por último, explicó qué tipo de relación tiene con la mexicana Danna Paola, con quien recientemente cantó en los Premios Juventud, y también los planes que tiene en mente. Aseguró que se viene mucha música y varios proyectos, que incluyen serios planes de entrar con su música al mercado anglo, siguiendo el sueño de llegar a cantar con artistas de la talla de Ed Sheeran, Michael Bublé y Ariadna Grande.