La cartagenera Zharick León es la nueva portada de la revista Vea. La actriz, que encarna a Rosario Montes en Pasión de gavilanes, confesó cuáles eran sus temores hace 17 años y qué la asusta ahora. Reveló cómo su búsqueda del equilibrio interior le ayudó a vencer el pánico. (Lea: Zharick León: la sensualidad de Rosario Montes)

“Estaba chiquita, prácticamente empezando mi carrera. A pesar de mi interés por el camino espiritual y esotérico, estaba todavía muy dormida. Siempre he sido muy aterrizada, así que el éxito y la fama nunca me descrestaron ni me quitaron el sueño. En ese momento estaba dedicada al cien por ciento a mi carrera”, dijo León a la revista Vea.

Además, comentó cómo la telenovela de Julio Jiménez marcó un antes y un después en su carrera, tanto personal, como artística. Fue uno de sus papeles más difíciles y queridos. “Pasión de gavilanes hizo parte del gran plan de mi vida, y partiendo de este concepto, absolutamente todos los eventos de la vida influyen de diferentes maneras. Hoy puedo apreciar con mucha gratitud lo que este papel significó en mi carrera”, agregó en la entrevista. (Lea: Daniella Álvarez: la protagonista de la revista Vea)

La actriz también le contó a la revista cómo ha sido este tiempo de cuarentena para ella y su familia. Aseguró que ha sido un espacio para descansar y conectarse. “Practico yoga, medito, cocino, hago pan y pizzas, me dedico a la jardinería. He aprendido muchas cosas que antes ni siquiera me había planteado, porque todo lo dábamos por hecho. Como más conscientemente. Aprendimos a dar gracias cada vez que nos sentamos en la mesa”, afirmó.