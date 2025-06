Sergio George lanza reguetón con salsa y cuenta cómo habla con Dios a diario

Resume e infórmame rápido

Ataca Sergio, Presents: Urban salsa sessions! es el nombre del álbum que este neoyorquino de 62 años lanza, donde logra lo que él mismo reconoce es un asunto raro, una especie de locura musical: juntar el reguetón con la salsa.

Allí exponentes de la salsa y la música urbana se unen para lograr sonidos distintos en una tarea que Sergio planeó y que no se parece a nada de lo que otros ya han hecho.

De esta manera, se juntan Oscar D’León Skip Marley, Elena Rose, Juanes Fariana, Cheo Feliciano, Jay Wheeler y Wisin, Ryan Castro, Mike Bahía, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Rafa Pabón, Noriel, Bebeshito y Christian Alicea, entre otros.

El primer sencillo de esta apuesta es ‘La Gata y el ratón’ donde hace dúo con Fariana.

La fusión no es para nada ilógica considera el maestro que responde a cómo se le ocurrió esta apuesta. “El reguetón nació en gran parte por el movimiento… la salsa nació de fusión y nació de de las calles”, comentó a Vea refiriéndose a que el origen de los dos géneros está en la calle y como tal estaban hermanados. “Tú quitas lo que es el dembow. que está por debajo de reguetón, le metes salsa y el flow es igual ,lo vocal no cambia nada”.

Cree que este trabajo va a gustarle a ese público que quiere otra cosa. “Son voces actuales que se adaptaron para salsa y van a mostrar una manera nueva de interpretar salsa”, indicó. Sobre los artistas que incluyó en su álbum algunos referidos por Sony, su disquera, y otros que incluyó porque son amigos de toda la vida y con quien se siente muy a gusto trabajando.

“Yo llamé a mis amigos y muchos dijeron que sí. Todos dijeron que sí, lo que no pudieron es porque no había tiempo para las canciones. En el caso de Daddy Yankee o Maluma, que no se consiguieron las canciones a tiempo, pero me dijeron que sí, entonces realmente no me dijo que no nadie”.

Sergio George sufrió grave accidente que fortaleció

En la charla con el productor aprovechamos para preguntarle sobre esa fe que él siempre procura destacar, el crecimiento que la vida misma le ha procurado mediante pruebas y quisimos saber cómo ve desde la distancia aquel accidente que sufrió hace ya varias décadas cuando casi pierde su mano, algo vital para un pianista.

“Luego del accidente de carro, que casi me cuesta la mano y como yo, sabiendo que la mano tenía que operarme dos veces para salvar mi mano y no me afectó y no me deprimí. Porque eso cualquiera se deprime, yo ya era un pianista y salía de un estudio de trabajar con Chayanne y me pasó ese accidente”. A ese momento le agradece haberse reconciliado con su esposa y de ahí tuvo a su hijo. “Luego de ahí nació afortunadamente el hijo mío, nació porque me reencontré con mi ex esposa en aquel entonces. La vida sigue dándote golpes”.

Sergio George perdió a sus padres y a sus hermanas

También mencionó las recientes pérdidas que ha tenido, pero que también le permiten agarrarse de su fe. “Ahora pasó hace un año que fallecieron mis dos papás. Me quedé con mis hermanas y ellas también murieron, me quedé solo. Te lo da Dios y (Él) te elige para un propósito grande”, reflexiona el maestro convencido de que su labor va más allá de lo musical.

“Entonces por eso yo digo que va más allá de solamente un disco, porque si me me mantuvo Dios en este mundo y todas las pruebas y sigo ahí produciendo, no es por un disco más, cualquiera hace un disco, es algo cultural, algo de motivar a otros y cambiar vidas”.

Lo importante para Él es tener pendiente al creador. “Estás solo y estás conectado con tu creador… Estoy en constante comunicación a diario y cómo puedo yo absorber cosas, asimilar lo que me está pasando en el momento y hablar con Dios y tu mejor amigo, es tu creador. Yo tengo mi manera de hacerlo todos los días. Es así, con puro silencio, estando en paz y ahora lo que pasa en mi vida es con esa paz”.

Sergio también ha intervenido en trabajos góspel y contó que es lo que escucha en sus tiempos libres desde que justamente sufrió el accidente que le fortaleció su fe.

