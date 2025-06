Alberto Vázquez fue hospitalizado de emergencia. Tuvo que someterse a una cirugía

En las últimas horas, se encendió una alarma sobre el estado de salud de Alberto Vázquez, el reconocido cantante mexicano famoso por temas como Olvídalo, Anoche yo me enamoré, El pecador, Significas todo para mí, Maracas, junto a Joan Sebastian, entre otros.

¿Qué le pasó a Alberto Vázquez?

De acuerdo como informaron medios internacionales como La Nación de Costa Rica, Vásquez habría tenido que ser internado de emergencia en la clínica 71 del IMSS, en Torreón, Ciudad de México. El artista estaría recibiendo terapia intensiva luego de pasar por el quirófano el pasado miércoles 18 de junio.

Según informó el citado medio de comunicación, en las últimas semanas, el ícono del rock and roll en español habría tenido otros problemas de salud ajenos a lo que le ocurrió ayer.

Las primeras hipótesis apuntaban a que el también actor se habría tratado de una cirugía a corazón abierto, exactamente un bypass coronario, que consiste en un procedimiento que crea una vía nueva para la sangre que pasa por las arterias coronarias que están bloqueadas o estrechadas. Su condición sería delicada, pero estable.

Sin embargo, el equipo de trabajo del cantante se pronunció a través de un comunicado, explicando lo que verdaderamente le ocurrió: “Hacemos de su conocimiento que el Sr. Alberto Vázquez se encuentra en buen estado de salud tras haber sido sometido a una cirugía programada de cateterismo en una pierna. Actualmente, está en proceso de recuperación y se espera que sea dado de alta en los próximos días”.

También, hicieron un llamado para no compartir información errónea: “Hacemos un enérgico llamado a no hacer caso a la información errónea que algunos medios han difundido públicamente, pues no corresponde a la realidad y solo genera confusión. El Sr. Alberto Vázquez agradece sus mensajes y expresa su entusiasmo por pronto poder saludarlos y regresar a los escenarios”,

Alberto Vázquez se pronunció

Después de varias horas de especulaciones, el propio artista hizo una publicación en sus redes enviando un parte de tranquilidad: “Vuelvo a repetir a todo el mundo que no se alarme. No sé qué traen conmigo los haters que cada rato me matan, me enferman, me abren del corazón, del estómago… me hacen muchas cosas. Pero estoy bien. Les mando saludos a todos mis amigos del internet y a mis fans. Gracias por existir”.