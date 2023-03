Shakira ahora tiene una exposición en el Museo de los Grammy

Fotografía del cartel de la exposición "Shakira: The Grammy Museum Experience", que recibe a los visitantes hoy en el Museo de los Grammy de Los Ángeles, California (EE.UU.). Foto: EFE - Guillermo Azábal

Una exposición que se inaugura este fin de semana en el Museo de los Grammy de Los Ángeles (California, EE.UU.) pretende romper las ideas preconcebidas que se tienen de la cantante colombiana Shakira al mostrar la versatilidad y todos los matices que envuelven su carrera. “La gente puede tener una idea concreta de quién es Shakira, como rockera o como estrella del pop, y creo que esta exhibición le dará al público una noción más compleja”, dijo Jasen Emmons, comisario de la muestra “Shakira, Shakira: The Grammy Museum Experience”.

Cantante, compositora, bailarina, música y productora son palabras que describen a una de las latinas más reconocidas de la industria musical y la cultura popular. Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació en Barranquilla, Colombia, en 1977. A los 14 años comenzó a labrar su carrera como cantante profesional con el disco “Magia” y pese a que este fue un fracaso comercial, la colombiana nunca dejó de creer en su talento.

En 1995, desveló el álbum “Pies descalzos” y con ello inició una nueva etapa musical de éxitos a lo que le siguieron discos como “¿Dónde están los ladrones?” y “Laundry Service”, el álbum que la consagró internacionalmente al mezclar sus raíces latinas con el pop anglosajón. “Shakira es un ejemplo de todo, desde su parte creativa, hasta la parte filantrópica. Ella siempre muestra esta preocupación y activismo social que es importante que los artistas tengan”, apuntó Luis Dousdebes, director de Premiación de los Latin Grammy.

Los trajes del “Super bowl” y su guitarra

Organizada en cuatro salas, la exposición recorre distintas facetas de la carrera de la cantante y acerca al público de la autora de “Antología” a 55 objetos icónicos que Shakira usó en momentos clave de su carrera.

Entre ellos, los dos trajes que portó en el Super Bowl de 2020, la guitarra rosa repleta de cristales que tocó durante su gira de “Fijación Oral” en 2007, uno de sus cuadernos con canciones escritas a mano y el diccionario español-inglés que le sirvió para componer las canciones de “Laundry Service”.

“El 95 % de los objetos expuestos son de su colección personal. Afortunadamente, ella guarda mucho material de su carrera y su equipo de trabajo nos proporcionó todo lo que les pedimos”, añadió Emmons.

Los asistentes también podrán escuchar y ver a Shakira haciendo un recuento de su vida como cantante, los retos que enfrentó como latina en la industria y anécdotas curiosas por las que ha atravesado en sus más de 30 años de experiencia musical.

Ni rastro de Piqué

Emmons y Dousdebes creen que no existe un mejor momento para presentar una exhibición dedicada a Shakira después del despunte que ha tomado su carrera en los últimos meses con la presentación de temas como “Te felicito” con Rauw Alejandro, “Monotonía” al lado de Ozuna y la muy reciente “TQG” junto a Karol G.

Siendo el éxito del tema “SHAKIRA | BZRP Music Sessions #53″ con el productor argentino Bizarrap la prueba irrefutable de la repercusión y vigencia que sigue teniendo su música. Pero no todo ha sido fácil para la cantante por las polémicas generadas a raíz de su separación del exfutbolista Gerard Piqué y sus problemas con la Hacienda española. “Si alguien piensa que va a venir y encontrar algo de eso no va a encontrar nada, nosotros no queremos tocar ese tema, ella lo tiene que manejar y lo está haciendo bien”, consideró Dousdebes.

La cantante aún no ha visitado la exposición que se hizo en su honor, pero se espera que lo haga en algún momento del año que esta estará abierta al público.

Anteriormente, el Museo Grammy conmemoró en su sección latina a la carrera del cantante mexicano Marco Antonio Solís y para 2024 se prevé una exposición dedicada a los 25 años de La Academia Latina de la Grabación.

