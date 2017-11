Shakira, Juanes y Bomba Estéreo, entre los colombianos nominados al Grammy 2018

Shakira, Juanes, Bomba Estéreo, Silvestre Dangond y Alex Campos son los colombianos nominados al premio Grammy 2018 (anglo) que se entregarán el próximo 28 de enero en el Madison Square Garden de Nueva York.

La Academia de la Grabación anunció este martes los nominados a la 60 edición de los premios Grammy, en los que Jay Z y Kendrick Lamar parten como favoritos.

Latinoamérica está representada con el éxito "Despacito", pues el remix que Luis Fonsi y Daddy Yankee grabaron con Justin Bieber compite en tres de las principales categorías: canción del año, grabación del año y mejor actuación de dúo o grupo (con Daddy Yankee).

Los premios Grammy tienen 84 categorías, las cuales están enfocadas en géneros musicales o regiones geográficas. Las enfocadas en América Latina cuentan con la participación de Shakira, Juanes, Alex Cuba, Natalia Lafourcade y La Santa Cecilia, quienes se enfrentan por el galardón a mejor álbum de pop latino. (Leer Shakira: "He tenido que vivir los momentos más duros de mi carrera").

Por su parte, Bomba Estéreo está nominada con "Ayo" a mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo, y se enfrenta a Residente (por "Residente"), C4 Trío & Desorden Público (Pa’ Fuera), Jorge Drexler (Salvavidas de Hielo) y Los Amigos Invisibles (El Paradise). (Leer "Somos humanos, no robots": Bomba Estéreo responde críticas por "Despacito").

Otro colombiano, Silvestre Dangond, compite con "Gente valiente" en la categoría mejor álbum tropical latino. Se enfrenta con Albita, Doug Beavers, Rubén Blades y Diego El Cigala.

Finalmente, Alex Campos, quien hace unas semanas se llegó el Grammy Latino con su trabajo musical "Momentos", no fue postulado en las categorías góspel o música cristiana, sino que la Academia de la Grabación lo incluyó en la de mejor álbum de música regional mexicana, en donfe se enfrenta a Julión Álvarez, la Banda El Recodo y Aida Cuevas. (Recordar Diamante Eléctrico, Celedón y Alex Campos, primeros colombianos en ganar el Grammy Latino 2017).

Principales nominados Grammy 2018

Jay Z lidera la lista con ocho nominaciones, que incluyen el galardón más cotizado, el de mejor álbum del año por "4:44", así como la nominación a mejor grabación del año con "The Story of O.J.", un tema sobre la comunidad negra y el dinero con referencias al exjugador de fútbol americano O.J. Simpson.

Por su parte, Kendrick Lamar tiene siete nominaciones, entre las que destacan la de mejor álbum del año con "Damn", así como la nominación a mejor grabación del año con "Humble", que también es candidata a recibir los premios de mejor actuación de rap y mejor canción de rap.

Además, el artista de pop Bruno Mars, cuyo nombre real es Peter Gene Hernández y tiene origen boricua por parte de padre, ha recibido nominaciones en algunas de las categorías más importantes: mejor álbum del año y mejor grabación con "24K Magic", así como mejor canción con "That's What I Like".



Categorías latinas

Mejor álbum latino de pop

Lo Único Constante, Alex Cuba

Mis Planes Son Amarte, Juanes

Amar y vivir en vivo desde la Ciudad de México, 2017, La Santa Cecilia

Musas (Un Homenaje Al Folclore Latinoamericano En Manos De Los Macorinos), Natalia Lafourcade

El Dorado, Shakira

Mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo

Ayo, Bomba Estéreo

Pa’ Fuera, C4 Trío & Desorden Público

Salvavidas de Hielo, Jorge Drexler

El Paradise, Los Amigos Invisibles

Residente, Residente

Mejor álbum de música regional mexicana

Ni Diablo Ni Santo, Julión Álvarez Y Su Norteño Banda

Ayer y Hoy, Banda El Recodo de Cruz Lizárraga

Momentos, Alex Campos

Arriero Somos Versiones Acústicas, Aida Cuevas

Zapateando En El Norte, Humberto Novoa, producer (Various Artists)

Mejor álbum tropical latino

Albita, Albita

Art Of The Arrangement, Doug Beavers

Salsa Big Band, Rubén Blades Con Roberto Delgado & Orquesta

Gente Valiente, Silvestre Dangond

Indestructible, Diego El Cigala

Mejor álbum de jazz latino

Hybrido - From Rio To Wayne Shorter, Antonio Adolfo

Oddara, Jane Bunnett & Maqueque

Outra Coisa - The Music Of Moacir Santos, Anat Cohen & Marcello Gonçalves

Típico, Miguel Zenón

Jazz Tango, Pablo Ziegler Trío

Nominaciones en las categorías principales

Grabación del año

Redbone de Childish Gambino

Despacito de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber

The Story of O.J. de JAY-Z

Humble de Kendrick Lamar

24K Magic de Bruno Mars

Mejor nuevo artista

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

Mejor actuación pop individual

Love So Soft de Kelly Clarkson

Praying de Kesha

Million Reasons de Lady Gaga

What About Us de P!nk

Shape Of You de Ed Sheeran

Mejor álbum vocal pop

Kaleidoscope EP de Coldplay

Lust For Life de Lana Del Rey

Evolve de Imagine Dragons

Rainbow de Kesha

Joanne de Lady Gaga

÷ (Divide) de Ed Sheeran

Mejor actuación pop dúo o grupo

Something Just Like This, The Chainsmokers & Coldplay

Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee yJustin Bieber

Thunder, Imagine Dragons

Feel It Still, Portugal. The Man

Stay, Zedd & Alessia Cara

Mejor álbum tradicional

Nobody But Me (Deluxe Version), Michael Bublé

Triplicate, Bob Dylan

In Full Swing, Seth MacFarlane

Wonderland, Sarah McLachlan

Tony Bennett Celebrates 90, Various Artists

Mejor álbum de rap

4:44, JAY-Z

Damn, Kendrick Lamar

Culture, Migos

Laila’s Wisdom, Rapsody

Flower Boy, Tyler, the Creator

Mejor álbum de country

Cosmic Hallelujah, Kenny Chesney

Heart Break, Lady Antebellum

The Breaker, Little Big Town

Life Changes, Thomas Rhett

From a Room: Volume 1, Chris Stapleton

Mejor álbum de rock

Emperor of Sand, Mastodon

Hardwired…to Self-Destruct, Metallica

The Stories We Tell Ourselves, Nothing More

Villains, Queens of the Stone Age

A Deeper Understanding, The War on Drugs

Mejor actuación de rock

You Want It Darker, Leonard Cohen

The Promise, Chris Cornell

Run, Foo Fighters

No Good, Kaleo

Go to War, Nothing More

Mejor actuación de R&B

Get You, Daniel Caesar featuring Kali Uchis

Distraction, Kehlani

High, Ledisi

That’s What I Like, Bruno Mars

The Weekend, SZA

Mejor álbum de dance electrónico

Migration, Bonobo

3-D the Catalogue, Kraftwerk

Mura Masa, Mura Masa

A Moment Apart, Odesza

What Now, Sylvan Esso

Mejor video musical

Up All Night, (Beck) Canada, video director; Laura Serra Estorch & Oscar Romagosa, video producers

Makeba — (Jain) Lionel Hirle & Gregory Ohrel, video directors; Yodelice, video producer

The Story of O.J. — (Jay-Z) Shawn Carter & Mark Romanek, video directors; Daniel Midgley, video producer

Humble.— (Kendrick Lamar) The Little Homies & Dave Meyers, video directors; Jason Baum, Dave Free, Jamie Rabineau, Nathan K. Scherrer & Anthony Tiffith, video producers

1-800-273-8255 — (Logic featuring Alessia Cara & Khalid) Andy Hines, video director; Andrew Lerios, video producer

Mejor filme musical

One More Time With Feeling (Nick Cave & the Bad Seeds) Andrew Dominik, video director; Dulcie Kellett & James Wilson, video producers

Long Strange Trip (The Grateful Dead) Amir Bar-Lev, video director; Alex Blavatnik, Ken Dornstein, Eric Eisner, Nick Koskoff & Justin Kreutzmann, video producers

The Defiant Ones (Various Artists) Allen Hughes, video director; Sarah Anthony, Fritzi Horstman, Broderick Johnson, Gene Kirkwood, Andrew Kosove, Laura Lancaster, Michael Lombardo, Jerry Longarzo, Doug Pray & Steven Williams, video producers

Soundbreaking (Various Artists) Maro Chermayeff & Jeff Dupre, video directors; Joshua Bennett, Julia Marchesi, Sam Pollard, Sally Rosenthal, Amy Schewel & Warren Zanes, video producers

Mejor álbum de jazz tradicional

Migration Blues, Eric Bibb

Elvin Bishop’s Big Fun Trio, Elvin Bishop’s Big Fun Trio

Roll And Tumble, R.L. Boyce

Sonny & Brownie’s Last Train, Guy Davis & Fabrizio Poggi

Blue & Lonesome, The Rolling Stones