“Si hubiera escuchado consejos, habría renunciado hace rato”: LP

La voz y las letras de LP continuaron brillando con su sexto disco, "Churches", lanzado en diciembre de 2021. / Cortesía: Ryan Jay Foto: NICK_GELLMAN

¿Cuáles son sus canciones favoritas para tocar hoy en día?

Realmente disfruto tocar “One Last Time”, todo el mundo ha respondido muy bien. Las canciones nuevas son realmente divertidas para mí, pero esta, en particular, es una de las favoritas de la multitud.

Tiene una canción llamada “Goodbye” (“Adiós”). ¿Qué fue lo último que dejó ir y por qué?

Estoy tratando de dejar ir los pensamientos negativos. Ellos son el pasado. Es como aferrarse a viejos rencores y cosas así. O evito hablar de ellos una y otra vez, a mí misma o a amigos. Creo que tu mayor obstáculo eres tú.

LP - Goodbye (Official Music Video)

¿Qué hace para mantenerte sana?

Hago yoga todos los días. Es como mi meditación física mal hecha. Venimos de dos años de no tocar y no ha sido fácil, tienes que acostumbrarte. Trato de tomar un montón de agua, hacer yoga y dormir. Esto último es lo más difícil, especialmente después de la emoción de un show.

¿Cómo es eso de que tuvo una experiencia religiosa con su nuevo disco “Churches”?

Fui criada como católica, desde muy joven. Pero no creo en las personas que me dicen cómo debo creer en Dios. La religión es genial para mucha gente, pero no para mí. En Churches no estoy condenando a nadie, solo digo que no es para mí. Si tengo que ir a la iglesia y cubrirme el cabello, no lo tendré. Soy muy creyente en Dios, eso sí. Una persona espiritual. No puedes hacer esto que hago y conocer a toda esta gente y obtener tanto amor si no tienes algún tipo de espiritualidad. Para mí, cantar y conectarme con la gente de esta manera es espiritual en sí mismo.

LP - Lost On You (Live)

¿Cómo hace para sentirse cómoda contando sus experiencias personales al público?

¿Sobre qué más voy a hablar? ¿De la vida de alguien más? Mejor hablo de mi vida. No me detengo a contar mis experiencias personales porque pienso que esa es la única forma de que lo que hago sea auténtico.

Al darles un vistazo a sus álbumes, ¿cree que su percepción del amor ha cambiado?

No. Pienso que las relaciones románticas son como un espejo de uno mismo. A veces tienes una persona que te hace sacar cosas que esperabas que ya habías trabajado. Es lidiar contigo constantemente. Y como eres tú con la otra persona. Como dice la expresión: se necesitan dos. Y de hecho, incluso si crees que no estás haciendo nada malo, a veces lo que puedes estar haciendo mal es estar quedándote con esa persona. A veces es bueno alejarse y decir: “Me siento muy enfadado con esto, me siento mal, pero saber que tal vez hay algo que yo mismo debo mejorar”.

¿Considera que la pandemia ha exacerbado nuestras emociones?

En mi caso, creo que toda la vida estuve entrenando para esto. Pienso que además de volverme mejor en la música, me volví muy buena esperando. Estuve a la merced de la gente durante mucho tiempo: cuando estaba dándome a conocer me decían constantemente: “Oh, si esto sucede, podemos hacer una gira; si esto sucede, puedes hacer un trato, esperemos”. Y en la pandemia paramos. Todos estos shows en Colombia, Brasil, Argentina y Chile estaban programados para 2020. Y aquí estoy en 2022. Simplemente me adapté, solo dije ok, es lo que es. Mi yo más joven se había enloquecido.

¿Cuál es su inspiración ahora mismo?

La esperanza. Y el amor. Siempre. En mi opinión, no hay nada más que te ayude a superarlo. También el cambio, siempre me fascina el cambio que sucede entre solo dos personas. Y qué complicado es eso.

LP - One Last Time (Official Music Video)

¿Cuál ha sido el mejor consejo que alguien le ha dado?

Nadie me dio consejos, solo me enseñaron a lidiar con todo. Y una de las cosas de las que me di cuenta fue no forzar. Tener metas, pero no forzar. También seguir escribiendo canciones. Ese es otro consejo que me di a mí misma. Si hubiera escuchado algunos de los consejos que escuché de algunas personas, habría renunciado hace rato. Ahora pueden besarme el culo. Así que no te rindas y no fuerces nada.