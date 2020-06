SOS Rainforest Live, festival solidario con indígenas amenazados por coronavirus

View this post on Instagram

Este 21 de junio estaremos participando junto a artistas de todo el mundo unidos en solidaridad con los pueblos indígenas en un concierto en vivo para aumentar la conciencia y el apoyo a los guardianes indígenas de la selva tropical que se encuentran bajo la amenaza extrema del coronavirus. Artistas como Sting, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Cafe Tacva, Carlinhos Brown, Aurora, Jorge Drexler, Ana Vitoria, Manu Gavassi, Anitta, Sandy, Maná, Seu Jorge, Manu Chao, Dani Lança, Gaby Amarantos, Tony Garrido y A María Gadú [1] Además se unirán líderes indígenas defensores de la naturaleza Todos los ingresos netos del evento se destinarán directamente al esfuerzo de ayuda para enfrentar la pandemia del COVID-19 en áreas de la selva tropical y en proyectos y promoción para apoyar a las comunidades indígenas en sus esfuerzos por proteger sus territorios. La transmisión del evento en vivo será por YouTube y otras plataformas desde Brasil y desde otras partes del mundo. En Colombia será a las 14:00 hrs. Mas información en: https://sosrainforestlive.org/#SosRainforestLive #SosRainforest #SosAmazonas