Sotomonte y Pradash: “vamos más allá de las tendencias”

Sotomonte y Pradash compusieron y produjeron el sencillo “Espero que estés bien”. Foto: Ito

¿De qué se trata “Espero que estés bien” y cómo fue para trabajar juntos en este sencillo?

Sotomonte: esta canción trata de una ruptura, del proceso de aceptación que viene después de terminar una relación y entender que ya no puedes hablar como siempre lo hacías con esa persona, que de a poco se va perdiendo el contacto y uno lo que más espera es que esté bien.

Pradash: la colaboración se dio porque Soto y yo somos amigos de hace tiempo, nos conocemos desde la universidad y siempre hemos tenido una gran conexión musical, lo que ha sido muy importante, porque a partir de eso empezamos a hacer música juntos todos los días, y en una de esas tardes rutinarias surgió esta canción. Ambos fuimos parte de la composición y la producción, y de lo que queríamos hablar era sobre nuestra perspectiva de cómo soltar una relación que ya terminó. Sentimos que es algo contemporáneo y muy nuevo dentro del reguetón.

¿Qué viene siendo el estilo neovanguardista?

Sotomonte: el neovanguardismo se refiere a estar al límite de lo nuevo que está surgiendo, de las tendencias y de las generaciones que están en constante cambio, lo que permite que no perciban la música de la misma forma. Las personas, de cierta manera, se saturan de lo que hay ahora en el mercado, así que consideramos que nuestro estilo va un paso más allá de lo que está de moda, conocemos lo que se vende y tratamos de marcar nuevas tendencias. Es importante aclarar que tras estos estilos emergentes también debe haber un trasfondo, no es tan fácil como solo aparecer.

¿Cómo se desenvuelve su composición y cómo encontraron su sonido?

Sotomonte: la verdad, siempre trato de dar una respuesta filosófica sobre esta pregunta, y lo que digo es que siempre hay que estar abiertos a todo; hay veces cuando componemos que decimos: “No quiero que suene de esta forma” o “no me gusta esto”, y eso, para mí, es lo peor que le puede pasar a tu composición, porque estás yendo en contra de lo que te está diciendo tu ser, de las ideas que te llegan y que tienes en tu mente. Soy un gran creyente de mi intuición, y es algo que he aprendido con el paso del tiempo, que al no ir en contra de ella empiezo a sonar más a quien soy. Con Espero que estés bien nos pasó que nos gustaba al inicio, pero con el paso de los días nos enamoramos de la canción.

Pradash: y siguiendo un poco con nuestra idea de mantenernos contemporáneos, entendemos que así como ha cambiado la forma de escuchar música, también lo ha hecho la forma en la que se expresan las personas, así que tenemos un listado de “palabras Z”, que hemos visto que son muy usadas por jóvenes como nosotros y más personas.

El video musical de “Espero que estés bien” se narra a partir de una maleta y unas flores, ¿cuál es su significado?

Sotomonte: la maleta la veo como el lugar donde tengo mis recuerdos y las flores hacen referencia a mis relaciones pasadas, en un momento aparezco abriendo la maleta y dentro de esta se encuentran las flores marchitas, donde al final guardo una flor amarilla que sostuve en el transcurso del video.

Pradash: la flor amarilla es una metáfora hacia la idea de aferrarse a algo o a alguien del pasado, que por más que pasen mil cosas, Soto se muestra aferrado a ella y al final la deja ir. Todo el video muestra el proceso de superar una ruptura saliendo con otras personas, el conocerse a sí mismo en introspección y hacer música, y al final dejar ir la relación mostrando un poco sus relaciones pasadas. La maleta se podría interpretar como el corazón o lo que carga en la mente Soto.