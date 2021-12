Soy Emilia reivindica los sonidos alternativos colombianos

Soy Emilia, cuyo nombre de pila es Juanita Carvajal, recorrió muchos países siendo bajista del proyecto de Esteman. / Archivo particular

¿En qué se inspiró para escribir “High”?

High llega porque me gusta encontrar retos. Escribir en inglés es más cómodo de lo que a veces podemos escribir canciones en español. Mientras iba caminando con unos chicos de San Andrés escuchaba a otros artistas y en algún momento ellas cantaron “Because you make me feel so high” y se me quedó pegada esa frase. Comencé a pensar cómo podemos llegar a decir eso en español y como en San Andrés se mezcla mucho el inglés, les dije a estos chicos: “Escribámosle a alguien que te haga sentir high, pero no en un sentido alterado”. La historia es muy bonita, porque cuenta cómo todos tenemos un pasado y lo vamos llevando a lo que es hoy en día.

Le puede interesar: Soy Emilia: el primer toque de “El Espectador Sessions”

¿Por qué decidió separarse de Esteman y hacer una carrera solista?

Esteman es una persona increíble y tiene una visión muy clara de lo que quiere con su música y hasta dónde quiere llegar. Aprendí mucho de no dejarte llevar por la ola. Hubo un momento en el que quise tomar más las riendas de mi propia vida, escribir mis historias y canciones. La gente me identificaba mucho con la música de Esteman cuando no eran mis historias y no eran las canciones que yo escribía. Me pareció increíble comenzar a contarlas desde mi vivencia urbana, que había construido durante tantos años.

Lo que debes saber de Soy Emilia | El Espectador

¿Por qué Soy Emilia, si tenemos en cuenta que realmente su nombre es Juanita Carvajal?

Llevaba un montón de años recorriendo varios países como bajista. Estuve en Argentina, Perú, Ecuador hasta Canadá y quería separar mi vida de música o profesional de mi vida de artista. Quería que Emilia fuera un bebé que no tuviera supuestos de nada. El nombre se lo puse en honor a un ser querido que se murió y se llamaba Emilio.

¿Cómo fue su experiencia para llegar a decir que quería ser artista y dedicarse a la música?

Más que ser artista siempre quise ser música. Hay mucho artista y poco músico que se atreve. Detrás de cada cantante hay unos guitarristas y bateristas increíbles que no a todo el mundo le tienen que interesar. Quería salir a demostrar toda la construcción musical que hay detrás y aprendí mucho de Esteman.

¿Cómo despierta su creatividad cuando tiene un bloqueo creativo?

Cambio la música, dejo el tema, olvido, borro todo lo que había hecho y vuelvo a empezar de cero. Creo que cuando estás bloqueada en una pintura, en una frase o en una canción tienes que dejarlo ir y dar el siguiente paso. Posiblemente, voy y me tomo una cerveza o un café. Respiro, escucho algo de música y pienso en la dirección de lo nuevo que quiero hacer.

Le puede interesar: Con Soy Emilia comenzamos Sessions, el nuevo espacio dedicado a la música

¿Cómo definiría lo nuevo de Soy Emilia?

Un sonido alternativamente colombiano. Trabajamos con Julián Salazar, quien ha tocado con Bomba Estéreo. Estas son canciones bailables, pero que en todo su entorno del disco van contando muchas historias agridulces. Si tuviera que definirlas en un género sería alternativo índigo colombiano.