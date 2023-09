Ozzy Osbourne anuncia su regreso con álbum y gira: “Estoy trabajando en ello”

Ozzy Osbourne estaría trabajando en su álbum número 14. Foto: Instagram @ozzyosbourne - Instagram @ozzyosbourne

Luego de informar su retiro de la música y los escenarios por afectaciones en su salud, el legendario cantante de metal Ozzy Osbourne anunció que retomará la gira que suspendió a inicios de este año y que está trabajando en la producción de un nuevo álbum. Además, dio un balance positivo de su salud, aunque con algunas afectaciones.

El anuncio lo hizo en una entrevista a la revista Metal Hammer, donde aseguró que “he hecho dos álbumes recientemente, pero quiero hacer un álbum más y luego volver a la gira... Estoy empezando a trabajar en ello ahora y estaremos grabando a principios del próximo año ¡Quiero tomarme mi tiempo con este!”.

Los álbumes a los que se refiere Osbourne son “Ordinary Man” de 2020 y “Patient Number 9″ de 2022, ambos producidos por Andrew Watt, quien también estaría detrás del próximo pronosticado para inicios del 2024. Con este, completaría un un total de catorce álbumes de estudio en su carrera como solista, luego de su separación con la clásica agrupación de heavy metal Black Sabbath.

Por otra parte, habló de su estado actual de salud, luego de que recibiría varias cirugías por las lesiones en la espalda y columna que tenía desde hace años y que se complicaron recientemente. “Me siento bien, solo se estaba prolongando. Pensé que me recuperaría hace meses, simplemente no podía acostumbrarme a este modo de vida, constantemente tenía algo mal. Todavía no puedo caminar correctamente, pero ya no siento ningún dolor y la cirugía en la columna salió muy bien”, aseguró.

Ozzy Osbourne en Colombia

Con este anuncio el legendario “El príncipe de las tinieblas” regresaría con su gira “No More Tours 2″, que suspendió en febrero de este año. Aunque no incluía su paso por Colombia, el icónico cantante del metal ya ha visitado el país en dos oportunidades.

La primera fue en solitario en 2011 en Bogotá en el Parque Simón Bolívar y la segunda en el mismo escenario en su gira de reencuentro y despedida con Black Sabbath, en la que estuvo junto con el guitarrista Tony Iommi y el bajista Geezer Butler, fundadores de la agrupación de heavy metal. Esa noche de metal, que reunió a cerca de 15 mil personas en la capital, lo abrió banda de trash metal, Megadeth.

