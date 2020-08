El puertorriqueño, uno de los productores más importantes de música latina en la última década, habló sobre sus inicios en la industria, las claves detrás de su éxito y el rumbo que ha tomado su carrera.

¿Qué tienen en común J Balvin, Karol G, Bad Bunny, Anitta, Wisin & Yandel, Becky G, Daddy Yankee y Don Omar? Todos, además de ser grandes exponentes del género urbano en el mundo, han trabajado con el puertorriqueño Marcos Efraín Masís, conocido como Tainy, uno de los productores y artistas más importantes del momento. Todos quieren trabajar con él.

Tainy conoce la industria musical como la palma de su mano. Comenzó en este mundo a los 15 años. Sus maestros fueron Francisco Saldaña (Luny) y Víctor Cabrera (Tunes), del dúo Luny Tunes, quienes lo ayudaron a encontrar su propio estilo y ritmo para convertirse en el genio creativo y el componente clave detrás de algunos de los éxitos icónicos del reguetón como: Más Flow 2, Los Extraterrestres - Otra Dimensión, Vibras, Kisses, 11:11, Oasis, y YHLQMDLG, entre otros.

A sus 31 años, y con varios premios y reconocimientos a su espalda -ha ganado tres Latin Grammy-, asegura que la fórmula detrás de su éxito está relacionada con su capacidad de adaptarse, crecer y reinventarse como productor.

“Trabajar con varios artistas me ayuda mucho, porque me inspiro de las cosas que ellos hacen, de su creatividad. Hay mucha gente que tiene miedo de salirse de su zona de confort, de lo que les dio éxito, y creo que mantenerse ahí solo funciona por un momento, pues la música está en un constante cambio. Tener esto en mente, y no tenerle miedo a que si funciona o no, es una de las cosas que más aporta a que mi sonido sea diferente y los artistas busquen algo en mí que, tal vez, no ven en otros productores”, dice el puertorriqueño. (Lea: Ovy On The Drums va por todo)

Esa mentalidad, ese carisma y esas ganas de salirse de lo cotidiano e incursionar en lo extraordinario lo llevaron a otro nivel. En 2019 asumió su lugar frente al micrófono destacándose con su primer sencillo, Adicto, el cual le otorgó múltiples certificaciones platino y oro en ocho países. A inicios de este año lanzó su primer EP: The Kids That Grew Up on Reggaeton.

Tainy se lanzó como solista para darles vida a esas ideas que no puede desarrollar en los trabajos de los otros. “Hay canciones que siempre estarán por fuera y esta faceta me brinda la posibilidad de sacar estas ideas, transmitir un sentimiento por medio de la música y que la gente vea otro lugar y aspecto de lo que puedo hacer. Es una oportunidad que no se veía antes y se está viendo ahora con los productores”, explica el artista, quien ha trabajado en la producción de casi 100 discos y por eso se ha convertido en el socio perfecto para muchos de los artistas del género urbano.

Haciendo historia

Tainy rompió un hito al convertirse en el primer latino en realizar la banda sonora para la próxima entrega de la franquicia de Bob Esponja: Spongebob Movie: Sponge On The Run.

La oportunidad se dio gracias a Lex Borrero, empresario con el que fundó la incubadora de talentos NEON16. “Él siempre está pendiente de esas oportunidades y cuadró una reunión para ver qué podíamos hacer con la película, porque era algo que siempre tenía en mi mente, es uno de esos sueños que uno tiene para expandirse”.

Este trabajo fue uno de los mayores desafíos en su carrera porque, además de conservar la esencia de la cinta, tenía la gran responsabilidad de mostrarle al público el mundo que existe alrededor del movimiento urbano latino. Por esta razón no dudó en invitar a J Balvin, uno de sus mejores amigos, a formar parte del proyecto. Los dos, después de varias sesiones y ensayos, crearon Agua, una de las canciones principales. Según el puertorriqueño, “quería mantener ese mismo sentimiento e idea de la película y, por eso, al tener el instrumental solamente una persona se me vino a la mente, y fue Balvin”.

Además del colombiano, el productor también invitó a Tyga, Swae Lee, Lil Mosey, Weezer, Snoop Dogg, The Flaming Lips, Kenny G, Cyndi Lauper, entre otros.

Otra hazaña que logró fue reunir, por primera vez, a la cantante británica Dua Lipa con dos artistas latinos, J Balvin y Bad Bunny, en One day. Esta canción fue un proceso largo y particular, no solo por la distancia, sino porque tenía que realizar una fusión del talento de los tres artistas de talla mundial. “Cada uno tiene un sonido bien diferente y particular, así que fue un proceso difícil, pero lo logramos. Teníamos los ingredientes necesarios y ellos aportaron lo básico a la canción. Siento que salió en el momento indicado, porque necesitamos música buena y refrescante”.

Tainy, quien ha creado éxitos que han posicionado a un sinfín de artistas y ha sido uno de los encargados de reinventar, transformar y empujar la cultura musical latina, sigue conservando la misma esencia desde sus inicios porque es consciente y sabe que, más allá de crear éxitos, quiere que las personas se sientan identificadas y encuentren un refugio en medio de sus letras y composiciones.

“Mi mentalidad de ahora de hacer música es la misma del primer día: quiero sacar lo mejor de mí para que el público se sienta contento con el resultado y hacer lo mejor posible para que la gente le guste lo que estoy haciendo”.