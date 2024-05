Talento colombiano desde Nueva York: el Cóndor multicolor y su “Solsticio”

Juan Guillermo Riaño Florez, el Cóndor multicolor. Foto: Archivo Particular

A Juan Guillermo Riaño Florez, conocido como el Cóndor multicolor, se le puede confundir desde lejos con El Cole, ese hincha barranquillero que tantas veces ha aupado las selecciones de fútbol colombiano. Pero, Juan Guillermo anda por la ciudad de Nueva York aleteando y bailando y no se ha colgado de las vigas de un estadio de fútbol, ni tampoco se lanza a volar desde las graderías. (Recomendamos: entrevista de Juan Pablo Plata al escritor Jonathan Levi, cofundador de la revista literaria “Granta”).

Hecha la distinción, tenemos que decir que el Cóndor multicolor es un performer artístico y un músico que también rinde homenaje al ave nacional de Colombia en peligro de extinción. Nacido en Pijao, Quindío y criado en Armenia, donde recibió la formación musical de Amanda y Amado,-dos músicos terapeutas- es el vocalista y hombre espectáculo quien junto a Diego Villa y Alex F. Suárez Arce compusieron Solsticio (Panóptico Estudio) y el lanzamiento reciente Salió del pecho.

Uno de los temas más ricos en ritmos de rock y electrónica y con una letra bellísima, motivante, lista para un remix y bailar: ¡Abréme el cerebro, que traigo fuego y nunca! Se exteenguira, ven sostén palabras, ángeles en masa, se oye un lamento el de la humanidad: salioooó del pechoooo. Flores a disparar. Flores a disparar.

El video del tema fue grabado en Cartagena de Indias al lado del aclamado director norteamericano Dre Films fue lanzado en abril de 2024 con gran expectativa de sus seguidores, en todas la plataformas digitales de música y la atención completa de su madre, de apellido Florez, a la que rinde un homenaje chico pero hermoso con ese pedazo final de la canción. Flores a disparar.

Aunque Juan Guillermo se formó como ingeniero agrícola, han sido los fotorreportajes, la música y el paisaje pop del Eje Cafetero de sus fotos y la ayahuasca son, a la vez, sus acreedores y sustento económico y quienes le han devuelto la poesía improvisada de su madre, a quien en sus primeros años veía en trance recitar repentistas poemas que describían la naturaleza circundante en esas montañas de ensueño de Pijao donde el cóndor pasa, todavía y ojalá nunca de deje pasar.

El disco Solsticio tiene doce canciones con varios ritmos y letras muy entrañables y positivas en las que los sentimientos se entremezclan con una revalorización de lo natural y de lo colorido de la vida frente a las sombras y los momentos difíciles. También treinta piezas gráficas acompañan el disco.

El video del lanzamiento anterior, Primera fila, lo hizo con otro excelente director audiovisual. Fue Nathan Corbin y en Nueva York, patinando y aleando. El atuendo del Condor Multicolor es el de unas alas doradas, una máscara de cóndor con un pico una cresta grandes de muchos tonos, unos collares de mostacilla en el pecho, los colores de las artesanías de iraca y de la wiphala, así van los patrones en la piel de la máscara del ave impersonada, un licra blanca o un blazer y pantalón blancos y unos infaltables tenis de más colores rematan el atuendo de un Cóndor multicolor.

Como si el Cole y el Condór Multicolor supieran de la obra de arte conceptual de Bernardo Salcedo que deshace progresivamente con una X parte del escudo nacional de Colombia (No hay cóndores, no hay abundancia, no hay libertad, no hay canal, no hay escudo, no hay patria), ambos han decidido que sí haya más cóndores humanizados y de los de verdad, con la personificación de esta ave que de desaparecer sería una vergüenza andina compartida por los países que albergan los pocos ejemplares del Vultur gryphus, como se llama en la taxonomía en Latín, el cóndor.