Tarja Turunen en concierto en Bogotá

Desde el 14 de junio, Tarja Turunen inició una gira por 12 ciudades estadounidenses, que culmina hoy con su presentación en el Teatro UC en Berkeley. Falta un poco más para que le llegue el turno a sus fanáticos colombianos para verla de nuevo o por primera vez en vivo: el 28 de septiembre. Ese día, se presentará en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá.

Mientras tanto, el 11 de agosto saldrá a la venta, en earMUSIC, Rocking Heels: Live at Metal Church, un álbum en vivo en donde la artista finlandesa interpreta canciones originales y de sus artistas favoritos, como The Unforgiven de Metallica, Numb de Linkin Park, temas de Joe Satriani y Slipknot, y una canción de Nightwish, agrupación a la que perteneció durante nueve años, pero de la que fue expulsada en 2005.

Antes de su separación, alcanzó a grabar el disco más exitoso de Nightwish: Once, que llegó a ser número uno en países como Finlandia, Alemania, Grecia y Noruega, y ha logrado vender 2,3 millones de copias en el mundo. En 2007, Tarja Turunen hizo oficial su carrera como solista con la publicación de su primer álbum de estudio: My Winter Storm, en donde incluso aprovechó para dedicarle una canción a su antigua agrupación, a través de I Walk Alone.

Un año después, comenzó una nueva vida en Argentina, país en donde residió hasta 2015. Ella, quien es una soprano lírica, habla cinco idiomas: alemán, inglés, finés, sueco y español. Fue a los 17 años cuando empezó a recibir clases de canto clásico, pero desde los seis ya tocaba el piano y solo hasta los 15 comenzó a tomar lecciones particulares de música.

En diciembre de 2022, para celebrar sus 15 años de carrera solista, publicó el álbum Best Of: Living the Dream, una recopilación de canciones que hacen parte de sus álbumes anteriores, así como un sencillo que mezcla el tango con el metal: Eye of the Storm.