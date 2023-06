La letra de ‘Copa Vacia’ de Shakira y el significado del video, según la cantante

En el vídeo de "Copa Vacía", Shakira, junto a Manuel Turizo hacen una reinterpretación con libertad creativa de la historia de La Sirenita. Foto: Youtube @Shakira

De acuerdo a lo que publica en sus redes sociales, la cantante barranquillera Shakira se encuentra emocionada con el lanzamiento de su nueva canción “Copa Vacía”. Especialmente en Instagram, ha creado un chat exclusivo con sus fans en el que revela detalles inéditos sobre este nuevo sencillo, el cual cuenta con la colaboración del también colombiano Manuel Turizo.

Pocos minutos antes de su lanzamiento, Shakira envió un mensaje directo a todos sus seguidores anunciando su emoción por presentarles esta nueva canción, que fue grabada meses atrás. El video de la canción ha generado gran felicidad entre los fans, ya que la cantante aparece como una sirena, un personaje mítico con una relevancia simbólica en el clip.

“Hola a todos. Bueno, estoy aquí estrenando mi nuevo broadcast channel, me encanta poder comunicarme ahora directamente con ustedes y lo primero que les cuento, para los que aún no lo saben, es que hoy sale mi nueva canción, “Copa Vacía”… Y en el video soy una sirena, así es… Bueno, últimamente ando tanto tiempo en el agua, que creo que en cualquier momento me salen escamas”, afirmó en su canal de comunicación en Instagram.

Durante el chat, Shakira habló de manera casual y tranquila con sus seguidores, aprovechando la plataforma para compartir mensajes de voz, imágenes, videos y enlaces. Además, revela por qué le gusta tanto realizar videoclips para sus canciones, siendo una de las artistas que más invierte en producciones audiovisuales para su música.

La cantante dijo que lo mejor de hacer videos es poder convertir ciertas fantasías en realidad, creando un mundo onírico tangible que genera diversas sensaciones. En relación con su personaje de sirena, Shakira resaltó que esta figura simbólica representa su momento actual de regreso a sí mismo. A través del video, refleja su vida en los últimos meses, donde ha iniciado una nueva etapa en Miami, priorizando a ella misma ya sus hijos.

Al referirse al simbolismo de la sirena en el video, Shakira hizo una referencia implícita a su ruptura con Gerard Piqué y a los conflictos que ha enfrentado, insinuando que su nueva vida en Miami es una vuelta a su hábitat natural después de haber pasado por momentos difíciles.

“... esta sirena, en el video, llega a sacrificar muchas cosas por amor y acaba en un basurero, rodeada de ratas y finalmente regresa a su hábitat… Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, por supuesto”, declaró la barranquillera, dejando entrever realmente la relación de su canción y video con los acontecimientos recientes en su vida.

Por último, Shakira expresó su deseo de que sus fans, quienes la han apoyado a lo largo de más de tres décadas de carrera artística, disfruten de su nueva canción. Destacó la participación del cantante Manuel Turizo, no solo por su gran voz, sino también por su impresionante físico mientras interactúa con una Shakira que muestra sentimientos de amor, desamor y esperanza.

La cantante finalizó su intervención en el chat enviando un beso a Manuel Turizo y a todos sus seguidores, y afirmó que este canal será uno de los más utilizados por ella para compartir su punto de vista sobre lo que ocurre en su nueva vida.

Además, el productor argentino, Bizarrap, ha causado sensación con su elegante respuesta cuando se le preguntó sobre Shakira. Sus palabras positivas hacia la cantante han enamorado a todos, demostrando su admiración por ella.

Detalles y significado de la letra y video

El video oficial de la canción se ha convertido rápidamente en tendencia en las redes sociales. En menos de una hora desde su lanzamiento en Youtube, la colaboración ha acumulado más de medio millón de visualizaciones. Actualmente, luego de 13 horas de publicación, el videoclip cuenta con 3.8 millones de visitas.

Desde él anunció de la colaboración entre los dos artistas colombianos, fanáticos y seguidores especularon sobre la temática, incluso, hubo quienes por medio de los adelantos fotográficos se atrevieron a apuntar que la canción tendría relación con la historia de La Sirenita, una mujer que por amor perdió todo lo que tenía.

Razón no les faltaba, pues luego de la publicación de la canción y su videoclip, desde el primer momento se encuentran mensajes visuales en la escenografía y en la letra. En uno de los momentos iniciales del video, se puede ver a Shakira disfrazada de sirena, rodeada de una montaña de basura. A medida que avanza el metraje, se aprecia la interacción entre ella y Manuel Turizo.

En relación con la letra de la canción, también se ha especulado que podría contener otra indirecta dirigida hacia la expareja de Shakira, Gerard Piqué, al igual que ocurrió en su colaboración con el productor argentino Bizarrap, pero, en este caso, la letra de “Copa Vacía” tiene un tono más romántico, lo que ha llevado a las redes sociales a afirmar que podría ser un mensaje dirigido a Lewis Hamilton, el piloto de Fórmula 1. Esto se debe a que Lewis Hamilton ha ganado relevancia en los medios debido a los rumores que lo relacionan sentimentalmente con Shakira.

Con fragmentos de la canción, como “Hace rato, tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía”, “siempre estás ocupado con tanto negocio. Estará bien, mi amor, un poquito de ocio” o “no hay que ser poeta para endulzarme el oído, suelta el teléfono, usa tu mano conmigo”, refuerzan la idea de que el sentido de la canción es más romántica que de despecho, pero, a su vez, también denota una transición emocional de lo que pasó la barranquillera en su anterior relación amorosa y del proceso que esta teniendo ahora, con una futura relación.