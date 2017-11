Taylor Swift lanza "Call It What You Want" ¿Otra vez contra Kanye West y Kim Kardashian?

BANG Showbiz

Hace unos meses, en la industria musical se aseguraba que Kanye West y Kim Kardashian estaban bastante intranquilos ante el lanzamiento del nuevo disco de Taylor Swift, por temor a una posible represalia de la cantante en respuesta al sencillo 'Famous' del rapero, en el que este la llamaba "zorra" -según él, con su consentimiento- y aseguraba que la había hecho famosa al interrumpir su discurso en los MTV Video Music Awards de 2009 para asegurar que Beyoncé se merecía el premio que acababan de entregar a la de Nashville.

La primera canción de su álbum 'Reputation' ya cargaba contra el matrimonio dando a entender que la habían obligado a reinventarse y convertirse en la serpiente -elegida por Taylor como la imagen de su nueva etapa- que aseguraban que era. El primer verso de 'Look What You Made Me Do', el título del single que se traduciría al español como 'Mira lo que me has obligado a hacer', anunciaba: "No me gustan tus jueguecitos / No me gusta tu escenario inclinado", una referencia a la puesta en escena de la última gira de Kanye, y continuaba asegurando "tengo una lista de nombres y el tuyo está subrayado" antes de prometer que "regresaría de la muerte / como siempre lo hago".

A pesar de que se trataba de una clara referencia a Kanye West y Kim Kardashian, estos podían considerar que habían salido bastante bien parados de la situación si ahí era donde acababan las ganas de venganza de la joven; pero resulta que ese no es el caso.



En el nuevo sencillo de Taylor Swift -‘Call It What You Want' o 'Llámalo como quieras’-, la artista cambia de estrategia y opta por golpear a la pareja donde más duele: asegurando que en realidad le hicieron un favor al obligarla a retirarse de la escena pública, pues la ayudó a encontrar la estabilidad.

"Mi castillo se derrumbó de la noche a la mañana / Acudí con un cuchillo en una pelea de pistolas / Ellos me quitaron la corona, pero no pasa nada", arrancan los primeros versos, antes de cambiar hacia un tono más positivo. "Todos los mentirosos dicen que soy una de ellos / Nadie ha sabido nada de mí en meses / Me va mejor que nunca"

El resto de la canción ‘Call It What You Want' continúa como una oda a la actual pareja de Taylor, el actor británico Joe Alwyn, en una especie de secuela de la canción 'Gorgeous', estrenada hace unas semanas y en la que ya le dedicaba un sinfín de piropos. En la letra, la artista ofrece una visión más madura de su romance, alejado de los cuentos de hadas que pintaba en sus temas antiguos como 'Love Story' o 'Ours', resumiendo sus sentimientos por su nueva pareja en una reveladora frase: "Quiero llevar sus iniciales en un collar alrededor del cuello / No porque le pertenezca, sino porque de verdad me conoce / Lo cual es más de lo que ellos pueden decir", concluye.

En una semana, Taylor Swift presentará parte de sus nuevos temas como invitada musical en el programa 'Satudary Night Live', marcando su renacimiento, su regreso a la escena pública y, quién sabe, un nuevo capítulo de su guerra contra Kanye West y Kim Kardashian.