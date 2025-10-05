Taylor Swift rompe récord tras el estreno de su disco ‘The Life of a Showgirl’

La cantante logró ese hito en menos de 11 horas el pasado viernes 3 de octubre. Foto: AFP - SUZANNE CORDEIRO

Spotify había confirmado a principios de esta semana que el duodécimo trabajo discográfico de la cantante ya había batido el récord de la plataforma por mayor cantidad de pre-guardados para un álbum, al superar los cinco millones.

Swift lanzó el álbum a medianoche, menos de un año después de poner fin a su monumental ‘The Eras Tour’, la gira mundial con la que mostró su poderío en la industria como una de las figuras del pop más importantes de la actualidad.

Con ‘The Life of a Showgirl’, Swift se alejó de la introspección melancólica de ‘The Tortured Poets Department’ (2024) y los sonidos oscuros y reflexivos que habían marcado sus últimas producciones y en cambio retoma las bases del pop más clásico que marcaron sus primeras etapas, un poco gracias al retorno de los productores Max Martin y Shellback, con quienes trabajó en temas como ‘Blank Space’ o ‘Shake It Off’.

El disco, que celebra su vida entre bastidores tras la experiencia que vivió durante su más reciente gira, llega en un momento dulce para Swift, quien recientemente anunció su compromiso matrimonial con el jugador de fútbol americano Travis Kelce y tras haber recuperado la propiedad de los masters de grabación de sus primeros seis álbumes.

Taylor Swift fuera de los escenarios

La artista aseguró que no llevará de gira su duodécimo álbum de estudio, ‘The Life of a Showgirl’. En una reciente entrevista con BBC Radio 1, Swift admitió que, aunque el Eras Tour fue un éxito, como podría serlo si hace uno con su nuevo álbum, por ahora prefiere estar fuera de los escenarios. “Me canso muchísimo de pensar en volver a hacerlo porque me gustaría hacerlo realmente bien otra vez. Estoy genial ahora mismo. Mis articulaciones están bien. Solo pude participar en el Eras Tour cuando estaba en el Eras Tour, y eso son dos años sin tener otras aficiones. Y ahora las tengo de nuevo”.