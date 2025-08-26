Taylor Swift y Travis Kelce se casan. Así lo anunciaron en redes sociales

Hace unos minutos, Taylor Swift anunció a través de sus redes sociales su compromiso con Travis Kelce, jugador de la NFL. “Tu profesora de inglés y tu profesora de gimnasia se casan”, escribió.

En menos de 20 minutos, el post alcanzó más de 2 millones de likes. La artista posteó una serie de fotos junto a Kelce donde muestra su anillo de compromiso. La noticia la dio a conocer días después de que anunciara The Life Of A Showgirl, su álbum número 12 que saldrá el 3 de octubre.

En las imágenes aparece el deportista de rodillas frente a la cantante, rodeados de un jardín de flores blancas, rojas y rojas. También aparecen abrazados, mostrando lo enamorados que están.

Taylor presumió su anillo que lleva puesto en el dedo anular de su mano izquierda. Tiene una banda dorada con un gran diamante en el centro. De acuerdo con la revista People, Kelce el accesorio fue diseñado por Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry.

En una oportunidad, Kelce se refirió a su relación con Taylor, destacando algunas de sus cualidades: “Nunca había conocido a alguien en mi misma situación, no había tenido una pareja que entendiera el escrutinio, los altibajos de estar frente a millones de personas. Fue muy fácil identificarme con ella, ver lo agotada que se sentía después de los conciertos. Puede que no se considere una atleta. Ella nunca le diría a nadie que lo es. Pero he visto lo que pasa. He visto la cantidad de trabajo que realiza, y es alucinante”.

*En desarrollo*