Dos voces internacionales del country y el pop se unen en colaboración por primera vez. El resultado es una canción bilingüe.

"Tears of Gold" da como resultado una canción bilingue. Para David Bisbal esta colaboración es de gran trascendencia, el vocalista que surgió del popular concurso televisivo Operación Triunfo, ya se le suman reconocimientos de tres Premios Grammy Latinos, tres Latin Billboard Awards, habiendo realizado colaboraciones con Rihanna, Luis Fonsi y Miley Cyrus entre otras. David Bisbal ha dedicado el tiempo de cuarentena a trabajar y prepararse para la edición de este nuevo single junto a Carrie Underwood.

“Tears of Gold” fue compuesta por Paul Harris (Kylie Minogue), MaP Schwartz (Yungblud, Halsey), Cameron Forbes (Tyga, Cher Llloyd), además se incluyó letra adicional y composición de los galardonados productores de “Despacito”, Andrés Torres y Mauricio Rengifo.

"Estoy muy orgulloso de nuestra colaboración," comenta David Bisbal. "El video rodado en Los Ángeles fue muy especial porque me encanta Carrie y verdaderamente admiro su coraje. Ha demostrado una profunda admiración por el idioma español con su poderosa voz y me siento muy honrado de colaborar con ella en su primera canción bilingüe. Espero que disfrutéis la mezcla de country y pop de "Tears of Gold" tanto como nosotros."

El primer álbum navideño de la estrella country Carrie Underwood, “My Gift”, está actualmente en la cumbre de diversas listas de ventas americanas y mundiales. El disco contiene una mezcla de temas tradicionales navideños y canciones originales.