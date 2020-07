Teatro Colón presenta programación de los conciertos virtuales que ofrece en julio

View this post on Instagram

¡Tu silla se encuentra confirmada! En la intimidad de su hogar, el pianista y compositor Germán Darío Pérez (@germandario123), considerado uno de los principales renovadores de la música de la región Andina, nos presentará un recital de pasillos, bambucos y otros sonidos que nos caracterizan como país.🎶🇨🇴 . Te esperamos el viernes 3 de julio a las 8:00 p.m., en nuestras redes sociales y las de @revistaarcadia. #ElTelónSigueArriba