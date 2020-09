View this post on Instagram

¡Con #TeatroAlAire volveremos a recibir artistas en nuestro escenario! A partir de mañana transmitiremos nuevas funciones en nuestro sitio web y comenzaremos con el Festival de Cuerdas Pulsadas presentando a José Luis Martínez Vesga, Itinerante Trío y el reencuentro del Cuarteto Cuatro Palos. Una alianza con Canal Trece, inscríbete sin costo, en nuestro sitio web.