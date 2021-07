Teatro Digital transmitirá espectáculos internacionales

La programación de julio de la plataforma Teatro Digital comenzará el 1 de julio, a las 8 p. m., con la retransmisión de la gala acrobática “Puente río y familia”, del Conjunto Acrobático de Jiangsu de China. El espectáculo, que se podrá ver por el perfil de Facebook del Teatro Mayor y en la página, hace parte de la franja Grandes espectáculos.

Esta producción combina la obra clásica poética y literaria con el arte acrobático. El espectáculo cuenta la historia de amor de Liu Shui, un barquero del canal en un pequeño pueblo del sur de China, y Xiao Qiao, una joven que recogía loto durante el período Yongle de la dinastía Ming.

La puesta en escena combina más de una docena de canciones clásicas chinas con saltos, golpes de tambor, discos giratorios y las habilidades de sostener los objetos con la cabeza, entre otras.

Desde el 8 de julio, a las 8 p. m., Teatro Digital transmitirá “Estela”, coproducción entre el Teatro Mayor y L’Explose Danza, como parte de la franja Grandes espectáculos. La idea de la creación de Estela surgió en el 2019, cuando el coreógrafo Tino Fernández viajó a España a despedir a su padre. Ver el deterioro del cuerpo y la enfermedad motivaron en él la necesidad de hablar del tránsito de la vida y la muerte como aquello inevitable que justifica toda nuestra existencia.

Justo antes de empezar esta creación, Fernández falleció de forma sorpresiva en enero del 2020. La dramaturga Juliana Reyes, quien fue su compañera creativa por más de 22 años, decidió realizar esta creación en solitario, como un homenaje a él y a su vida creativa en común.

Las retransmisiones internacionales de Teatro Digital continuarán desde el 15 de julio, a las 8 p. m., con la Chineke! Orchestra del Reino Unido, como parte de la franja Armonía sura - Grandes conciertos.

Esta orquesta fue fundada en el 2015 por la contrabajista Chi-chi Nwanoku con el objetivo de brindar oportunidades profesionales a jóvenes músicos clásicos afro y de minorías étnicas del Reino Unido y Europa. La misión de la agrupación es ‘Promover el cambio y celebrar la diversidad en la música clásica’.

En este concierto, bajo la batuta de Fawzi Haimor y con la violinista Tai Murray como solista, Chineke! interpreta la Othello Suite, Op.79, de Samuel Coleridge-Taylor; el Concierto para violín n.° 1 en sol menor, Op. 26, de Max Bruch, y la Sinfonía n.° 7 de Ludwig van Beethoven.

El folclor colombiano se tomará Teatro Digital desde el 22 de julio, a las 8 p. m., con la transmisión del Lanzamiento del 54° Festival de la Leyenda Vallenata en la franja Lo nuestro.

Cada año, el Festival de la Leyenda Vallenata hace un registro folclórico, cultural y musical que busca conservar y promover el vallenato clásico. De este importante proceso folclórico hacen parte los Reyes vallenatos, que son la materia prima que le da la alegría musical a esta fiesta, que en el 2021 sumará 54 ediciones.

En este concierto participarán Alfonso Manuel Monsalvo, Rey Vallenato Acordeón Profesional 2019; Manuel Eduardo Vega, Rey Vallenato Acordeón Profesional 2020; Loraine de Jesús Lara, Reina Acordeón Categoría Mayor 2019, y Yeimi de Jesús Arrieta, Reina Acordeón Categoría Mayor 2020.

El listado de artistas se complementa con José Juan Camilo Guerra, Rey Vallenato Acordeón Aficionado 2019; Augusto Carlos López, Rey Vallenato Acordeón Aficionado 2020; José Luis Arco, Rey de la Piquería 2019, e Iván René Becerra, Rey de la Piquería 2020.

La programación de julio de Teatro Digital finalizará con la retransmisión de una de las obras más reconocidas del canadiense Robert Lepage, uno de los creadores más importantes del teatro contemporáneo mundial.

Su obra “The Far Side of the Moon”, que se podrá ver desde el 29 de julio, se basa en la tempestuosa relación entre dos hermanos, que tienen ambiciones totalmente opuestas, y en la improbable reconciliación provocada por la muerte de su madre. Como telón de fondo está la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos de la década de 1960, en la que los perdedores pueden ser los que no imaginábamos.

Versátil en cada forma del arte teatral, Robert Lepage es igualmente talentoso como director, dramaturgo, actor y cineasta. Su creatividad y original aproximación al teatro le ha hecho ganar aclamación internacional y ha sacudido el dogma de la dirección clásica hasta sus cimientos, especialmente por su uso de nuevas tecnologías.

Esta retransmisión hace parte de la temporada Canadá País Invitado de Honor 2021, organizada junto a la Embajada de ese país en Colombia y que cuenta con el apoyo de Air Canada y Gran Tierra Energy.

La programación de Teatro Digital está dividida en cuatro franjas: Lo nuestro, con presentaciones de los grandes referentes de las músicas colombianas; Grandes espectáculos, que destaca los montajes de gran magnitud que han pasado por la programación del Teatro Mayor; Armonía Sura, que agrupa los grandes conciertos de las orquestas de música clásica más importantes del mundo, y Ventana de América, compuesta por espectáculos de la red de teatros de Ola Ópera Latinoamérica.

Adicionalmente, el Teatro Mayor continuará con sus campañas de contenidos digitales de la Teatropedia, un programa de responsabilidad social en alianza con Sura que ofrece contenidos pedagógicos a través de diversas piezas.