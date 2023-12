The Cure en el Road to Primavera: horarios y recomendaciones

Jason Cooper, Robert Smith, Simon Gallup y Roger O'Donnell de The Cure se presentaron en el Pine Knob Music Theatre el 13 de junio de 2023 en Clarkston, Michigan. Foto: Getty Images - Scott Legato

El domingo 10 de diciembre, el Movistar Arena recibirá a The Cure. La banda de rock regresa después de diez años de su primer concierto en Colombia, en medio de una gira por Latinoamérica. La agrupación reconocida por canciones como “Boys Don’t Cry” y “Friday I’m In Love”, se presentó en 2013 en el Simón Bolívar, cita a la que acudieron 17 mil personas y se vendieron boletas entre los 130 mil y los 335 mil pesos.

Esta vez, la boletería estará a cargo de Tuboleta, que ofreció entradas desde los 100 mil pesos hasta los 600 mil. El concierto será el próximo 10 de diciembre y las puertas del Movistar Arena se abrirán a las 4 de la tarde. La edad mínima para asistir al evento es de 18 años.

Le sugerimos leer: El regreso de The Cure a Bogotá, una fascinación oscura

La banda de rock es parte de la programación de Road to primavera, junto con las agrupaciones Slowdive y The Twilight. El evento, que antes se llamaba Primavera Sound Bogotá, cambió su nombre y redujo su line up: de 29 artistas confirmados, la lista quedó en cinco.

De acuerdo con los organizadores, la razón de estos cambios en el formato del festival, que aterriza por primera vez en Bogotá, se debe al “periodo de inestabilidad que atraviesa ahora mismo Colombia”. Sin embargo, aseguran que “la nueva experiencia seguirá siendo de lujo y de nivel internacional”.

Podría interesarle leer: Descubriendo a Queen

Por su parte, la banda británica The Cure se pronunció sobre lo sucedido y confirmaron los cambios de su concierto en Colombia. “Debido a circunstancias fuera de nuestro control, el show de The Cure en Primavera Sound Bogotá el domingo 10 de diciembre ahora se llevará a cabo en el Movistar Arena con @slowdiveband y @thetwilightsad como soporte. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar”, escribieron en su cuenta de X.