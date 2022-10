The Rudeboyz estrena sencillo video debut “Ojalá” junto a Maluma & Adam Levine

La nueva canción de The Rudeboyz junto a Maluma & Adam Levine. Foto: Cortesía

The Rudeboyz presenta su sencillo debut “Ojalá” junto a Maluma y Adam Levine a través de la incubadora de talentos NEON16 y Sony Music Latin y en colaboración con WK Entertainment. Una vista previa del sencillo se filtró la semana pasada a través del Tik Tok de Adam y del Instagram de Maluma y ya está demostrando ser un tema favorito de los fans acumulando millones de vistas y cobertura de prensa notable como Billboard, People, UpRoxx, Pop Sugar y Telemundo, entre otros. “Ojalá” forma parte del próximo proyecto debut de The Rudeboyz a través del cual lanzarán sus carreras como artistas.

“Estamos iniciando una nueva etapa de nuestra carrera como productores-artistas junto a Maluma y Adam Levine. “Ojalá” es una canción romántica y a la vez bailable donde nos unimos a Maluma para afianzar su legado en la música, acompañado de Adam Levine cantando en español por primera vez,” explica The Rudeboyz sobre su tema debut.

“Mis colegas y parceros Kevin y Chan (The Rudeboyz), son increíblemente talentosos. Han crecido junto conmigo en la industria colaborando por más de 10 años juntos; y me hace muy feliz ser parte de su primer single como artistas y junto al gran Adam Levine,” cuenta Maluma.

Las sensuales imágenes fueron filmadas en Miami, FL y dirigidas por Diane Martel (Coldplay, Miley Cyrus, The 1975). El video abre con una conversación entre The Rudeboyz sobre hacer realidad la colaboración de sus sueños, seguido por una provocativa interpretación del tema junto a Maluma y Adam Levine.

The Rudeboyz recientemente firmó con NEON16, la compañía detrás de éxitos crossover como “Un Día (One Day) de Bad Bunny, Dua Lipa, J Balvin & Tainy, “I Like It” de Cardi B, Bad Bunny & J Balvin, y “Summer of Love” de Shawn Mendes y el éxito global del productor convertido en artista Tainy. Juntos trabajaron en el desarrollo de la colaboración recurriendo al colaborador de Adam Levine, J Kash, quien, junto a Adam, The Rudeboyz y Lex Borrero crearon lo que se convertiría en “Ojalá.”

(También puede leer: Piso 21 presenta su nuevo álbum, “777″ y su sencillo, “Felices perdidos”)

Como líder de la banda Maroon 5, ganadora de varios premios GRAMMY, Adam Levine ha dejado un indeleble impacto dentro de la música popular moderna. Maroon 5 tiene un Top 40 récord por la mayor cantidad de éxitos No.1 entre dúos o grupos pop con once entradas y veintidós entradas en el listado del Top 10. Es la única banda en lograr estos elogios. En el reciente álbum de Maroon 5, JORDI (222/Interscope), Levine colaboró con Anuel AA y Tainy en el tema “Button,” el cual despertó su deseo de cantar en español. Esta fue la oportunidad que le brindó “Ojalá” al fusionar las letras sensuales de Maluma con el característico falsete de Adam exhibido en los himnos exitosos y las sentimentales baladas de la banda, para crear para crear un tema perfecto del Pop latino.

(Le puede interesar: Nanpa Básico anuncia concierto en Bogotá, ¿cuánto valen las boletas?)