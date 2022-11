The Weeknd anuncia fechas para 2023 en Latinoamérica y Europa

El reconocido artista visitará Latinoamérica en 2023. Foto: getty

Hoy, el artista con certificación de Diamante, The Weeknd, anuncia las fechas de la nueva etapa de su gira After Hours Til Dawn para el 2023. La próxima etapa de la gira comenzará el sábado 10 de junio en Manchester, Reino Unido en el Etihad Stadium, con paradas en Europa y América Latina. Visitará ciudades como Estocolmo, Ámsterdam, Ciudad de México, Río de Janeiro, Bogotá y muchas más antes de concluir su gira en Santiago, Chile el Domingo 15 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida. Pronto se anunciarán fechas adicionales para 2023.

La gira de estadios en América del Norte fue un éxito increíble, rompiendo récords de asistencia y recaudando más de $130 millones de dólares hasta la fecha.

¿Como obtener las boletas en Bogotá?

Preventa Aval:

Venta válida desde las 9:00 a. m. del 1de diciembre hasta el 2 de diciembre de 2022 a las11:59 p. m. o hasta agotar 36.193 boletas disponibles para Bogotá en todas las localidades, lo primero que ocurra. Esta preventa no es acumulable con otros descuentos, promociones y/o campañas.

Formas y medios de pago: Únicamente se venderá la boletería en www.eticket.co Venta válida durante la preventa solo para compras con Tarjetas Crédito y Débito habilitadas para E-commerce de los Bancos Bogotá, Occidente, Popular, y AV Villas, así como con tu cuenta y tarjeta débito dale! Aplica para máximo 6 boletas por transacción.

Asistencia de compra por Call Center en el número 6017940900 y en las redes Sociales de eticket.

Sobre After Hours Til Dawn Stadium Tour

Abel Tesfaye más conocido como “The Weeknd” es embajador de Buena Voluntad de las Naciones Unidas y se asociará nuevamente con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas para contribuir con fondos de la segunda etapa de la gira al Fondo Humanitario XO, que apoya la respuesta de la organización a la crisis mundial del hambre sin precedentes. 1€ de cada entrada vendida en Europa, 1£ en el Reino Unido y el equivalente a 1$ en países de América Latina se destinará a esta importante causa. El fondo recaudó dinero durante la etapa norteamericana de la gira a través de la venta de boletas, las ganancias de una camiseta exclusiva de la gira y una donación de $ 500,000 directamente de The Weeknd.

Los socios corporativos de The Weeknd, los lugares de la gira, la junta directiva y los simpatizantes del Programa Mundial de Alimentos de EE. UU. también se ofrecieron a contribuir, así como el patrocinador de la gira, Binance, quien contribuyó con US $ 2 millones al fondo. La primera recaudación de 2 millones de dólares se destinará a proporcionar asistencia alimentaria y nutricional de emergencia a las regiones con mayor inseguridad alimentaria de Etiopía.

La gira celebra el álbum After Hours de The Weeknd de 2020 (su exitoso sencillo “Blinding Lights” fue nombrado la nueva canción No. 1 de Billboard Hot 100 de todos los tiempos, superando el éxito de Chubby Checker de 1960 “The Twist”), así como su álbum aclamado por la crítica Dawn FM, que se lanzó en enero de 2022. Kaytranada y Mike Dean se unirán a The Weeknd en todas las fechas europeas.

La gira After Hours Til Dawn está impulsada por Binance, el ecosistema global de cadena de bloques detrás del intercambio de criptomonedas más grande del mundo, que lleva la tecnología Web 3.0 a los asistentes al concierto en todo el mundo. Los poseedores de boletos reciben NFT de recuerdo y obtienen acceso a una colección exclusiva de NFT para la gira de The Weeknd, en colaboración con HXOUSE, un centro de pensamiento e incubadora comunitaria para emprendedores creativos. El cinco por ciento de las ventas de la colección NFT de la próxima gira se donará al Fondo Humanitario XO.