Tomorrowland 2023 en vivo: dónde verlo y programación

Tomorrowland, uno de los mayores festivales musicales del mundo. Foto: Agencia EFE

En Boom, Bélgica se dio inicio al Festival Tomorrowland 2023, uno de los eventos de música más importantes del mundo, que año a año reúne a los mejores Djs y artistas en un escenario que es apreciado por millones de personas que asisten presencialmente y lo siguen de manera virtual a través de las diferentes transmisiones streaming.

Este año, como es costumbre, el festival en su versión Adscendo convocó a los máximos representantes de la electrónica, entre los que se destacan Martin Garrix, Tiësto, Steve Aoki, Afrojack, Dimitri Vegas y Like Mike, entre muchos otros. El cartel que lo componen más de 600 artistas promete poner a vibrar y disfrutar durante dos fines de semana seguidos a los amantes de este género musical.

Este año el evento espera recibir a más de 400.000 asistentes de todos los países del mundo. La boletería para esta edición salió a la venta el 28 de enero, y como ocurre cada año, se agotó en tan solo pocos minutos. Los precios para este año estuvieron entre los 250 € y los 2,362 € (con paquetes de alojamiento).

Le puede interesar: Graban a Lana Del Rey trabajando en una reconocida cafetería

Line up del Tomorrowland 2023

El Tomorrowland 2023 maneja 14 escenarios en los que en simultáneo, miles de personas disfrutan por más de 8 horas lo mejor de la electrónica en el ya tradicional Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Mainstage, Freedom, The Rose Garden, Elixir, Cage, The Rave Cave, YouPhoria, Terra Solis, Rise, Atmosphere, CORE, Crystal, The Library, y Moosebar son los que estarán presentes este año.

Algunos de los artistas que se presentaran por días son:

Viernes 21 de julio: Henry pfr,Vini vici, Amelie Lens, Steve Angelo, The Chainsmokers, Tiësto, Meduza, Mathame, Kölsch.

Sábado 22 de julio: Lilly Palmer, Gordo, James Hype, Amber Broos, Alok, Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, Alesso, Kevin De Vries, Camelphay, Anyma, Adriatique, Tale of us.

Domingo 23 de julio: Yves Deruyter, Vintage Culture, Nina Kraviz, Da Tweekaz, Timmy Trumpet, Lost Frequences, Martin Garrix, Keltex, Sound Rush, Brennan Heart, Rebelion & Vertile, Angerfirst.

Viernes: 28 de julio: Brina Knauss, Matisee & Sadko, Öwnboss, Purple Disco Machine, B Jones, Dom Dola, Kölsh, Tiësto, Hardwell.

Sábado 29 de julio: Carola, Goodboys, Yves & Regi, Nervo, Jhon Newman, Tale of us, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki,

Domingo 30 de julio: Marten Horger, Andromedik, Malaa, Otto Knows, Indira Paganotto, Alesso, Paul Kalbrenner, Martin Garrix.

Para conocer la programación completa del Tomorrowland 2023, puede ingresar a este link.

¿Dónde ver el Tomorrowland 2023?

El Tomorrowland 2023 se puede ver en vivo a través de la transmisión oficial y continua del evento, que es proyectada a través de YouTube y Facebook.

Lea también: Estas son las primeras críticas de Barbie: así le fue en su estreno