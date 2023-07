Graban a Lana Del Rey trabajando en una reconocida cafetería, ¿qué le pasó?

La cantante estrenó su más reciente álbum el pasado mes de marzo. Foto: Instagram @lanadelreybr

Lana Del Rey es una cantante estadounidense conocida principalmente por su canción ‘Summertime Sadness’, lanzada en 2012. La artista fue vista en días recientes en una cafetería en Florence, Alabama, al sureste de Estados Unidos. La cantante al parecer ha estado trabajando en un lugar llamado The Waffle House y diferentes fanáticos se han tomado fotografías con la artista en el sitio y en cercanías de la ciudad.

La estadounidense lanzó el pasado mes de marzo su noveno álbum de estudio, titulado ‘Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd’. Asimismo, la cantante se encuentra desarrollando una gira por su nuevo lanzamiento con fechas en Norteamérica hasta octubre. El último concierto lo dio en el Festival d’été de Québec, en Canadá, el sábado 15 de julio.

Una cuenta fan de la artista asegura que las fotografías y videos son de días recientes. Como la imagen publicada este 21 de julio y que contiene el siguiente texto en la descripción: “Lana Del Rey visitó ayer el restaurante ‘Waffle House’ en Florence, Alabama”. Se desconoce la razón por la cual la artista estuviera atendiendo en el lugar.

La artista también fue grabada trabajando y sirviendo a los comensales que llegaban a la cafetería con el uniforme del sitio y tenía la clásica placa con su nombre. Durante uno de los videos se escucha decir ““Oh, mira a este tipo. Oh Dios, Charlie no lo filmes sin su permiso”, haciendo referencia a cómo la estaban grabando sin su autorización.

¿Cuándo estará Lana Del Rey en concierto?

Del Rey espera la fecha para su siguiente concierto, que se hará en Lollapalooza en Chicago, Estados Unidos. Asimismo, la artista estará en San Francisco el 11 y 12 de agosto. Pocos días después se presentarán en México, específicamente en el Foro Sol de la capital y luego en el estadio Banorte de Monterrey.

