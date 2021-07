Twenty One Pilots presentan el video oficial de “Saturday”

El dúo ganador del Grammy estrena el videoclip del sencillo del nuevo álbum “Scaled And Icy”. El filme cuenta con un set submarino personalizado y un submarino en funcionamiento. Esta presentación llega junto con el anuncio del “Tour Takeøver”.

El dúo ganador del premio Grammy Twenty One Pilots estrena el video oficial de su single “Saturday”, incluido en su nuevo álbum “Scaled And Icy”. Este nuevo video dirigido por Andrew Donoho fue filmado en el transcurso de una semana el pasado mes de mayo, utilizando múltiples ubicaciones, incluido un set submarino personalizado y un submarino en funcionamiento.

El video ve a la banda sumergiéndose para una actuación literal bajo el agua en una fiesta en alta mar antes de que un visitante inesperado interrumpa la celebración. Este llega inmediatamente después del anuncio del “Tour Takeøver” de Twenty One Pilots de 2021 a 2022.

Con entradas agotadas, las próximas fechas comenzarán el 21 de septiembre y verán a Twenty One Pilots actuando varias noches en Denver, Los Ángeles, Chicago, Boston, Columbus, Atlanta y Londres, escalando en cada mercado desde raras y actuaciones de clubes íntimos hasta espectáculos completos en la arena. Para obtener detalles completos y la disponibilidad de boletos para el “Tour Takeøver” de Twenty One Pilots.

(Le recomendamos: El cantautor venezolano Jerry Di estrena el sencillo “Adicto a tus sábanas”)

Twenty One Pilots - Saturday (Official Video)

El aclamado nuevo álbum de Twenty One Pilots, “Scaled And Icy”, está disponible en todas las plataformas digitales y en una variedad de formatos. “Scaled And Icy” debutó en el número uno en las listas de “álbumes de rock” y “álbumes alternativos” de Billboard, mientras que en el número 3 en “Billboard 200”, marcando la semana de apertura más importante para un álbum de rock en 2021.

El nuevo récord es destacado por los destacados “Saturday”, “Choker” y el sencillo principal “Shy Away”, que actualmente es el número uno en Alternative Radio por octava semana consecutiva. Habiendo ascendido al primer puesto en el formato en solo tres semanas.

“Shy Away” coloca al dúo en un grupo de élite de actos con múltiples canciones para llegar al número uno en el formato en tres semanas o menos, incluyendo: U2, REM, The Cure., Linkin Park, Red Hot Chili Peppers y Foo Fighters.

(Le puede interesar: Andrés Orozco-Estrada y su firme confianza en la música)

Además, Twenty One Pilots compartió recientemente una presentación de “Shy Away” de su primer evento de transmisión global, “Twenty One Pilots - Livestream Experience”. Originalmente transmitido en todo el mundo el 21 de mayo, “Twenty One Pilots - Livestream Experience” marcó el comienzo de un nuevo estándar en el espacio de transmisión en vivo con Billboard declarando:

“Después de siete meses de planificación meticulosa y dos semanas de ensayos maratonianos, Twenty One Pilots logró un espectáculo casero digno de Las Vegas “.