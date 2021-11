Un viaje hacia la música de Fonseca en “2005″

¿”2005″, por qué este nombre?

“2005″ porque es de un año que ha significado tanto en mi carrera. Fue el mismo año donde lanzamos “Te mando flores” y fue el año donde nació “Corazón”, un álbum muy importante para mi carrera. Incluye cosas muy valiosos y bonitas De ahí nace toda la idea.

¿Cómo le fue trabajando con Greeicy y Cali & el Dandee?

Lo máximo, con Cali & El Dandee ya había trabajado. Ya vengo trabajando desde hace varios años con Mauricio (El Dandee) como compositor y productor. Con Greeicy nos conocíamos. Habíamos grabado un par de veces en vivo. Coincidencialmente unos meses antes de yo invitarla a grabar “2005″ habíamos estado participando en unas sesiones acústicas de los Latin Grammy. Hicimos una versión acústica de “Te mando flores” y desde ahí quedamos con ganas de hacer algo Juntos. Ella escribió la parte de su canción, así como lo hicieron Cali & El Dandee. Esta es una colaboración en todo el sentido de la palabra.

Fonseca, Greeicy, Cali Y El Dandee - 2005 (Official Video)

Muchos hablan en los comentarios de una fusión que no pidieron, pero que era necesaria, ¿esa fue su idea desde el principio?

No fue pedida, sin embargo era necesaria. Siento que la canción le llegó a alguien en el momento perfecto.

¿Cómo fue componer una canción con letra de “Te mando flores”?

Más allá de lo que quería, porque todo se fue dando muy natural en el camino de la composición. Ahí se fue generando la idea de cómo contar sobre esos amores que se generaron en el 2005, de los que surgió algo bonito, que yo he experimentado. La gente me ha contado como que se enamoraron con ‘Te mando flores” o pidieron la mano con esta canción. Esas historias las hemos recogido y le dimos un pequeño cambio all coro.

La canción “Te mando flores” obtuvo un Latin Grammy como “Mejor Canción Tropical”, ¿qué expectativas tiene con 2005?

No hay expectativas puntuales. No es que diga que me vaya a ganar un Grammy, pero en esta canción estoy feliz y agradecido con lo que ha pasado hasta ahora. La música al final del día es la que termina abriendo su propio camino. A veces cuando uno tiene más expectativas con una canción no las cumple y otras con las que estás más tranquilo pasan cosas inesperadas.

¿Qué es ″2005″ para usted?

“2005″ tiene su personalidad propia. Es un homenaje a “Te mando flores”, porque tiene el coro, pero al tiempo es una historia nueva de lo que fue esa canción. Para mí una versión de “Te mando flores” habría sido dejarla con toda su letra igual y haberle hecho otros arreglos y haberla producido nuevamente.