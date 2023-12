Fher de Maná criticó al reguetón y se negó a colaborar con Bad Bunny: “lamentable”

La declaración de Fher se dio en una entrevista para el periódico español El Mundo, en la que además destacó su admiración por la cantante Rosalía. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Maná es una de las bandas latinoamericanas más reconocidas a nivel mundial. Tres décadas de trayectoria no vienen solas y, al igual que su música, la agrupación envejece. Esta es la razón que da Fernando Olvera, el vocalista, por la que no le gusta el reguetón. “Creo que no están poniendo muchas ganas a las letras. Algunas son demasiado violentas y a mí realmente no me gustan. La mayoría de sus cantantes, no todos, tienen poco talento. Igual es que ya me estoy haciendo viejo”.

¿Qué dijo el vocalista de Mamá sobre el Bad Bunny?

En entrevista con el periódico español El Mundo, el cantante mexicano explicó por qué este género musical no es de su agrado y la razón por la cual no colaboraría con Bad Bunny. Según relata, su primogénito, Dalí Olvera, le ha recomendado migrar a sonidos más populares para conseguir éxito internacional. “Me está diciendo que debo tocar un poco de reguetón para hacerme famoso internacionalmente. A mi hijo le digo que no voy a hacer nada con Bad Bunny”. Para él es lamentable que los escenarios latinoamericanos estén llenos de artistas del género. “Estamos invadidos por el reguetón. Es lamentable, sí, porque el reguetón nos ha invadido los escenarios de música latina”.

Para el artista no solo se trata de la violencia que se refleja en algunas canciones del género, sino también el contenido sexual explícito que lo caracteriza. “El lenguaje del reguetón tiene una parte sexy, pero también cae en la vulgaridad. Es de no tener un poquito de tiempo, dedicación, ingenio o creatividad para hacer algo mejor”. Sin embargo, dejó clara su posición a la audiencia sobre su opinión y no es en contra de la música más reconocida, sino sobre el contenido. Por ello, reconoció que artistas como Rosalía son valiosas y que, incluso, cree que como banda pueden implementar esa mezcla cultural de lo mainstream con lo típico.

“Hace cosas impresionantes. Te pone la carne chinita. Vamos a tratar de incorporar algo de flamenco porque nosotros tenemos un poco de sangre indígena, un poco azteca y un poco española”, concluye. Las declaraciones de Fher Olvera van de acuerdo con la filosofía de la banda, quienes se han mantenido en su sonido con el paso de los años, dándole prioridad a la integridad artística antes que a los atajos comerciales.