En el álbum, de 22 canciones, participan artistas como J Balvin, Rauw Alejandro, Daddy Yankee, Myke Towers, Natti Natasha, Darell, Anuel, Snoop Dogg, Rubén Blades, entre otros artistas.

En 2003, el puertorriqueño Yandel estrenó Quién contra mí, un álbum que contenía éxitos como Te suelto el pelo, Ya yo me cansé y Dembow. Hoy, y acercándose al aniversario 17 de esta producción, la estrella del género urbano presentó Quién contra mí 2. (Puede leer: Yandel lanzó "Espionaje")

Este álbum, que fue lanzado bajo su sello Y Entertainment, no es una secuela más. Los 22 temas y 28 épicas colaboraciones musicales reafirman su liderazgo en la historia del género.

“La idea de crear Quién contra mí 2 surge durante la cuarentena. Cuando comenzó todo esto yo tenía grabados muchos temas y en una conversación con Andy, mi manager, le conté que extrañaba mucho el contacto con mis compañeros de la música, pero que estaba lleno de esperanza y con mucho positivismo, actitud que me recordó un poco al Yandel, ese que en un principio se tomó tantos riesgos para salir adelante”, comentó Yandel sobre la creación de su nuevo trabajo discográfico. (Le puede interesar: Wisin y Yandel se contagian del romanticismo de Sech en “Ganas de ti”)

“La pandemia ha traído mucho sufrimiento, pérdidas irreparables y grandes cambios en el mundo del entretenimiento. En mi caso, gracias a Dios, este regalo de estar vivo y con salud me ha impulsado para seguir creyendo en mí, y una vez más apostarle a lo que me apasiona por tanto tiempo: la música”, añadió el artista quien, después de su separación con Wisin, retomó su proyecto como solista. (Lea también: J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy lanzan “Un Día (One Day)”

El lanzamiento oficial de este trabajo presentó como sencillo la colaboración con J Balvin en No te vayas, video filmado en Miami bajo la dirección de Carlos Pérez (Elastic People).

Además del sencillo junto a J Balvin, Quién contra mí 2 cuenta con los siguientes temas y colaboraciones: Quien contra mí (Yandel solo), Dembow 2020, en nueva versión ft. Rauw Alejandro; Diablo en mujer ft. Myke Towers, Natti Natasha and Darell; Por mi reggae muero 2020 ft. Anuel; Fama junto a Snoop Dogg y Rubén Blades. (Además: Rauw Alejandro estrena una remezcla de “Tattoo” junto a Camilo)

“Aunque en estos momentos no puedo estar con mis compañeros como quisiera, nuestras voces quedan unidas en este álbum y estoy emocionado de contar con Snoop Dogg, y honrado de trabajar junto a Rubén Blades, uno de los artistas que he admirado toda mi vida”, confesó Yandel. (Lea: Rauw Alejandro, Dalex, Lenny Tavárez y Dímelo Flow estrenan “Eleg픑)

Otros temas que se suman al álbum –que podría catalogarse como el álbum de un artista urbano con la mayor cantidad de invitados– son: Ponme al día ft. Jhay Cortez, Ella entendió ft. Farruko/Arcangel; Se viste y se maquilla ft. Ozuna, Actúa ft. Ñengo Flow & Kevvo; Celda ft. Manuel Turizo, No te soltaré ft. Nicky Jam; Qué vas hacer ft. Maluma, Se me olvidó ft. Zion & Lennox, Subconsciente ft. Lunay, Hasta abajo le doy ft. Nio Garcia, Brray, Juanka y Catalyna; El Gusto ft. Dalex, Ilegal ft. Omy De Oro, Concierto privado ft. Pedro Capó; Eva ft. Jay Wheeler; Fiesta y rumba” ft. El Alfa y Espionaje, el primer sencillo del proyecto presentado el pasado mes de abril, el cual ya sus fanáticos lo han hecho uno de sus favoritos.