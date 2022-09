Yaneth Waldman, cuatro décadas siendo imparable

Yaneth Waldman participó en producciones como "Pequeños gigantes", "El inútil", "Los Reyes" y "Aquí no hay quien viva". / Archivo particular

Una mujer arrolladora. Esa sería la definición perfecta para Yaneth Waldman, quien se ha desempeñado en decenas de roles como actriz, presentadora, cantante, escritora, e incluso coach en charlas motivacionales, y que además de todas sus facetas, tiene un carisma que deslumbra.

Actualmente, Waldman está celebrando cuatro décadas de trayectoria ininterrumpida con El viaje de tu vida, un musical escrito por Juan Mondragón en el que hace un recorrido por todos los momentos que han tenido un impacto significativo para ella, recopilando sus subidas, pero también sus bajadas.

Desde su paso por programas tan recordados como Oki Doki, El fantasma de mamá y Pequeños gigantes, su vida y su carrera no dejaron de brillar, pues ha hecho parte de más de 30 producciones televisivas, ha presentado programas como El desayuno, A las 10 nos vemos y Muy buenos días, y además ha participado en obras de teatro que van desde Annie hasta Yo no nací para sufrir.

Todas estas experiencias la inspiraron para crear este musical, que se presentará todos los domingos hasta el 25 de septiembre en el Teatro.co y que es, si duda, para toda la familia. “Ni yo entiendo en qué momento pasaron 40 años, y han sido cuatro décadas de una carrera ininterrumpida, porque nunca he tenido un período de un año o seis meses en que no trabaje... siempre me he estado moviendo, ya sea en televisión, radio, cine o teatro”, comenta la actriz, revelando que le pasa lo mismo con sus hijos: “los veo y digo, ¿en qué momento pasaron más de 30 años si siento que nacieron ayer?”, asegura a El Espectador.

Han sido decenas de papeles los que Yaneth ha interpretado, un proceso que según ella ha sido divino y que con esta obra empezó a recordar, incluso, algunas interpretaciones que no tenía en su mente por el pasar del tiempo y aseguró que, aunque no se acuerda de todos, conserva en su memoria con gran cariño aquellos que la marcaron.

“Fue muy lindo sentarme a recorrer mi vida, abrir los álbumes y mirar esas fotos que no veía hace no sé cuántos años. Con este musical quise hacer precisamente eso, un viaje por mi vida... con proyectos grandes y pequeños, con altas y bajas”, revela Waldman. Pero la historia de este musical gracioso, intenso y conmovedor nace de una llamada que le hizo su representante, María Riaño, quien se comunicó con ella para expresar que hacía falta un espacio cultural para los niños y le propuso escribir algo por el estilo.

Al principio Yaneth estaba dudando, pero luego llamó a Juan Mondragón, que trabaja hace dos décadas en Misi, la compañía con más trayectoria en producción de espectáculos teatrales, y le dijo que la ayudara a escribir un “musical bonito, sin grandes pretensiones”. Inicialmente, la actriz tenía una idea parecida a Cantacuentos, un formato que creó junto a sus hijos en pandemia y que fue un éxito.

“Siempre he pensado en los niños... durante la pandemia coincidió que tuve a mis tres hijos en Colombia; todos viven por fuera, pero casualmente viajaron para esa época y les tocó quedarse encerrados en mi casa como en los viejos tiempos. Aprovechamos para ingeniarnos este formato, en el que hicimos 30 cuentos con preproducción, reescribíamos las historias y fue un espacio muy bonito”, comenta, agregando que luego cambió de idea con respecto a este nuevo proyecto porque quería algo más elaborado.

Poco a poco la idea fue evolucionando hasta que se convirtió en un viaje, El viaje de tu vida, en el que dos contrincantes se enfrentan en la gran final por el premio mayor: un viaje a Bora-Bora, todo pago; pero no saben lo que el destino les tiene preparado y se embarcan juntos en un viaje a través del mundo lleno de risas, música, baile y diversión. Atraviesan obstáculos, conocen culturas, pero lo más importante: al final entienden el valor de la amistad y la importancia de transformar la dificultad en oportunidad.

El musical rescata la esencia de la actriz y su lema personal: “nada me queda grande”, algo que ha aplicado en todos los momentos de su vida y que comunica a través de su charla “No solo la fe mueve montañas”, un espacio que nació gracias a las redes sociales y que le ha permitido llevar su mensaje a miles de personas. “Logré contar una historia a través de mi experiencia. Recuerdo que cuando invité a mi mamá en Cartagena, me dijo: ‘Mamita, lo que usted tiene que hacer es poner una iglesia’. Me lo dijo porque la gente se ríe a carcajadas, llora y terminan aplaudiendo porque el final de la conferencia se trata de un ejercicio muy profundo de agradecimiento”, comenta Yaneth sobre su conferencia.

El viaje de tu vida tiene muchos mensajes que Yaneth da en su charla, pero en diferente formato, esta vez en un espacio pensado para toda la familia y protagonizado por ella junto a María José Camacho y Erwin Barrera.

Además del musical, la próxima edición de su exitoso libro de mandalas Waldmandalas y su charla, Yaneth Waldman participará como concursante en el programa BakeOff celebrity Colombia, que estará disponible en HBO Max.